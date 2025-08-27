Doble castigo: Antigua GFC recibe la peor noticia tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana

Antigua GFC se despidió hoy de la edición de la Copa Centroamericana 2025, luego de caer 1-0 en su visita a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, siendo por el momento el primer club chapín que dice adiós a la competición.

Los coloniales necesitaban ganar en la casa de los manudos para estar en la siguiente fase, pero tal como lo anunciaban los pronósticos iba a ser una tarea complicada y esto se terminó confirmando con el marcador final.

¿Cuál es la otra peor noticia que recibió Antigua?

La peor noticia para Antigua GFC es que no volverá a disputar un torneo internacional hasta agosto del 2026, cuando arranque la próxima edición de la Copa Centroamericana, siempre y cuando logre cumplir con los requisitos para clasificar.

Hay que recordar que Guatemala tiene tres cupos, los cuales son ocupados por el campeón del Torneo Apertura 2025 y por el del Clausura 2026, así como el ganador de la tabla acumulada de la temporada, por lo que los coloniales tendrían que cumplir con uno de estos tres objetivos para volver al plano internacional.

Para un club acostumbrado a ser protagonista en su país, el golpe es mayúsculo. No solo queda en deuda con su afición, que exige protagonismo internacional, sino que también se pierde la vitrina para mostrar su talento y competir contra los rivales más importantes de Centroamérica y el Caribe.

Además, la ausencia en torneos internacionales representa un revés económico. Antigua deja de percibir ingresos por premios, taquillas y exposición internacional, que casi ascienden a los 80 mil dólares.