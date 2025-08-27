La cifra de dinero que perdió Antigua GFC por quedar eliminado por Alajuelense de la Copa Centroamericana 2025

Antigua GFC se despidió hoy de la edición de la Copa Centroamericana 2025, luego de caer 1-0 en su visita a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, siendo por el momento el primer club chapín que dice adiós a la competición.

Los coloniales necesitaban ganar en la casa de los manudos para estar en la siguiente fase, pero tal como lo anunciaban los pronósticos iba a ser una tarea complicada y esto se terminó confirmando con el marcador final.

Antigua GFC recibe doble golpe en la Copa Centroamericana

La eliminación, sin embargo, no llegó sola. Antigua GFC también recibe un golpe económico que agrava aún más su delicada situación financiera. Por no avanzar a los cuartos de final, el club deja de percibir 80 mil dólares, un monto significativo para cualquier institución en Centroamérica.

En ese sentido, la pérdida de este ingreso es considerada un castigo tan duro como el deportivo. El equipo no solo se queda sin protagonismo internacional, sino que también ve reducidos sus recursos económicos en un momento en que cada dólar cuenta.

La afición de los panza verdes tenía una gran ilusión en su equipo, no solo por ser el campeón de Guatemala, sino también por lo que hicieron en la edición pasada cuando llegaron hasta semifinales y también se metieron a la Copa de Campeones de la Concacaf,

Así, Antigua GFC sufre un doble castigo: eliminado tempranamente del torneo regional y con un golpe económico que pega justo en donde más le duele, las finanzas.