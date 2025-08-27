Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

La cifra de dinero que perdió Antigua GFC por quedar eliminado por Alajuelense de la Copa Centroamericana 2025

El campeón de los chapines no pudo repetir la hazaña de la edición anterior.

javier pineda

Por Javier Pineda

La cifra de dinero que perdió Antigua GFC por quedar eliminado de la Copa Centroamericana 2025
La cifra de dinero que perdió Antigua GFC por quedar eliminado de la Copa Centroamericana 2025

Antigua GFC se despidió hoy de la edición de la Copa Centroamericana 2025, luego de caer 1-0 en su visita a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, siendo por el momento el primer club chapín que dice adiós a la competición.

Los coloniales necesitaban ganar en la casa de los manudos para estar en la siguiente fase, pero tal como lo anunciaban los pronósticos iba a ser una tarea complicada y esto se terminó confirmando con el marcador final.

Antigua GFC recibe doble golpe en la Copa Centroamericana

La eliminación, sin embargo, no llegó sola. Antigua GFC también recibe un golpe económico que agrava aún más su delicada situación financiera. Por no avanzar a los cuartos de final, el club deja de percibir 80 mil dólares, un monto significativo para cualquier institución en Centroamérica.

Publicidad

En ese sentido, la pérdida de este ingreso es considerada un castigo tan duro como el deportivo. El equipo no solo se queda sin protagonismo internacional, sino que también ve reducidos sus recursos económicos en un momento en que cada dólar cuenta.

La afición de los panza verdes tenía una gran ilusión en su equipo, no solo por ser el campeón de Guatemala, sino también por lo que hicieron en la edición pasada cuando llegaron hasta semifinales y también se metieron a la Copa de Campeones de la Concacaf,

Publicidad

Así, Antigua GFC sufre un doble castigo: eliminado tempranamente del torneo regional y con un golpe económico que pega justo en donde más le duele, las finanzas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Doble castigo: Antigua GFC recibe la peor noticia tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana
Guatemala

Doble castigo: Antigua GFC recibe la peor noticia tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana

Mientras Saprissa se hunde, Alajuelense recibe una cifra millonaria
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras Saprissa se hunde, Alajuelense recibe una cifra millonaria

Herediano vs. Municipal: cómo ver este partido de Copa Centroamericana
Fútbol Internacional

Herediano vs. Municipal: cómo ver este partido de Copa Centroamericana

Anthony Hernández le contestó directamente a Kendall Waston
Liga Deportiva Alajuelense

Anthony Hernández le contestó directamente a Kendall Waston

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo