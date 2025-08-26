Antigua GFC se topó con un problema al llegar a Costa Rica para enfrentar a Alajuelense

El equipo de Antigua GFC ya está en suelo costarricense con la misión de vencer a la Liga Deportiva Alajuelense y asegurar su boleto a la próxima ronda de la Copa Centroamericana. El duelo se disputará este martes a las 18:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto, donde los coloniales se juegan gran parte de sus aspiraciones internacionales.

Para el entrenador Mauricio Tapia, conseguir los tres puntos es fundamental, y por ello valora contar con la mayoría de su plantel disponible. Una de las buenas noticias es el regreso de Diego Santis, quien superó una lesión y podrá ser tomado en cuenta para este compromiso clave.

Antigua GFC con un problema para visitar a Alajuelense

Aunque la gran incógnita se centra en Dewinder Bradley, delantero que viajó con el equipo a Costa Rica, pero cuya participación no está confirmada. Tapia indicó en conferencia de prensa que la decisión se tomará el mismo día del partido, priorizando la salud del jugador y evitando una posible recaída que lo deje fuera por más tiempo.

Por otro lado, la baja más sensible para Antigua es la de Óscar Santis, quien permanece concentrado con la Selección de Guatemala en el CAR. Su ausencia resta poder ofensivo al equipo, que deberá buscar variantes para contrarrestar a un rival de jerarquía como Alajuelense.

Antigua busca el milagro en el Alejandro Morera Soto

En cuanto a la tabla de posiciones, los coloniales marchan en la tercera posición del Grupo A con 4 puntos, mientras que los manudos ocupan la segunda casilla con 6 unidades. Un triunfo de los guatemaltecos los pondría en una posición privilegiada para sellar su clasificación.

El reto no será fácil, pero en el campamento de Antigua existe confianza en que, con orden y contundencia, pueden dar la sorpresa en territorio costarricense. La mirada está puesta en conseguir una victoria histórica que confirme el crecimiento del club en el ámbito internacional.