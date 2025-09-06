El clima para la Selección de Guatemala en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 no es para nada favorable. La Azul y Blanco cayó como local en un partido que tenía al público chapín con la expectativa por las nubes. Fue una derrota por 1-0 ante El Salvador con el gol de Harold Osorio a los 79 minutos.

La otra muy mala noticia que recibió Luis Fernando Tena sobre esta caída fue la lesión de Stheven Robles. El Pelón sufrió una dura infracción en la primera parte y tuvo que abandonar el campo de juego. Horas después del encuentro, el futbolista de Comunicaciones mostró la secuela que le dejó esta fuerte patada, aunque no se sabía todavía el grado de su lesión a pesar de la hinchazón en el tobillo.

Se confirmó la lesión que padece Stheven Robles tras la patada que recibió contra El Salvador

Este sábado, el periodista Carlos Marín reveló finalmente que padece Stheven Robles. “El diagnóstico oficial es un esguince grado dos, es intermedio“, confirmó. De esta manera, el Pelón se perdería el partido contra Panamá, ya que esta lesión necesita habitualmente un tiempo de tres semanas de recuperación.

La otra noticia que pone en duda la ausencia de Stheven Robles ante Panamá

Sin embargo, el periodista reveló que el chapín viajará a pesar de la lesión: “Se tenía estipulado que fueran 23 jugadores para el viaje. Como hay 24, uno asumía que el pelón Robles iba a quedar fuera, pero Tena decidió mantenerlo. Entonces uno iba a quedar afuera, ese era Rodrigo Saravia. Al final se dio su convocatoria y se modificó a alguien de los extras del cuerpo técnico. Entonces viajan 24 para el próximo lunes“.

Esta noticia del viaje pone en duda sobre lo que podría suceder con el futbolista de los Cremas el lunes ante Panamá, aunque todos los caminos conducen a que no sume minutos por la proximidad de la lesión y el poco tiempo de recuperación.

“Trabajó aparte, con los fisioterapistas“, explicó Carlos Marín sobre la tarea que realizó Robles después del partido. Todo quedará por verse en el entrenamiento que tendrá Guatemala este domingo, previo al juego en el que Tena ensayaría el equipo titular para la segunda jornada.