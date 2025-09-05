“Muy mal”: José Del Valle arremetió contra una de las figuras de Guatemala tras perder vs El Salvador

La derrota de la Selección de Guatemala frente a El Salvador dejó duras críticas en el ambiente futbolero, siendo el periodista de ESPN, José Del Valle, uno de los más severos al analizar el desempeño del equipo dirigido por Luis Fernando Tena. El comunicador no dudó en señalar falencias tácticas, malas decisiones y errores individuales que condicionaron a la Azul y Blanco en un partido clave por la eliminatoria mundialista.

“Duro golpe, Guatemala no fue ni la sombra del equipo que fue en la Copa Oro. Al equipo de Luis Fernando Tena le faltó generación de fútbol, frescura. Si hacemos un repaso rápido, apenas una pelota parada con un cabezazo de Franco, un remate de Óscar Castellanos que rechazó González, y la mejor jugada colectiva terminó en un remate de José Morales que nuevamente intervino ‘Super Mario’”, apuntó Del Valle, destacando la falta de variantes ofensivas.

El periodista fue especialmente crítico con Aaron Herrera, a quien responsabilizó por la acción que significó el gol de los salvadoreños. “Un jugador de su recorrido y jerarquía no le puede dar la espalda a la pelota en una marca. Defendió muy mal el tiro de esquina en el que cayó el tanto de El Salvador”, señaló con dureza.

Luis Fernando Tena también fue cuestionado

Asimismo, Del Valle contrastó la labor de los entrenadores: “Los cambios no le funcionaron a Luis Fernando Tena, pero sí al Bolillo Gómez. Con los ingresos de Nathan Ordaz y Flores, El Salvador generó tres opciones claras y encontró la anotación. El técnico colombiano planteó un partido inteligente, físico, al filo del reglamento, y le sacó rédito”.

El analista recordó que El Salvador, que no había marcado un solo gol en la Copa Oro y que actualmente se encuentra bajo una Comisión Normalizadora, logró imponerse con orden y determinación, dejando muy mal parado al cuadro guatemalteco en su sueño de llegar al Mundial 2026.

“El Salvador le dio un golpe durísimo a Guatemala y ahora el Mundial de Guatemala está mucho más lejos de lo que pensábamos”, sentenció Del Valle, dejando abierta la incógnita de cómo reaccionará la escuadra de Tena de cara a su próximo reto contra Panamá, donde la presión será aún mayor.