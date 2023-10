¡Conflicto! David Faitelson pidió no trabajar más con el guatemalteco Álvaro Morales

Esta semana de manera oficial David Faitelson dio por concluida su etapa en ESPN, marcando este lunes como su último día en la empresa para tomar un nuevo camino en Televisa. El periodista deportivo mexicano compartió un emotivo video en el que expresó su agradecimiento por todo el tiempo dedicado, pero también dejó saber que tiene diferencias con el comunicador guatemalteco Álvaro Morales.

El controvertido periodista no se despidió sin compartir un vídeo en sus redes sociales, en el que recopiló algunos de sus momentos más destacados en el principal referente mundial en deportes. Pero más allá de este video, Faitelson también compartió las incomodidades que vivió con Álvaro Morales.

¿Qué pasó entre Faitelson y Morales?

David Faitelson aseveró que pidió no volver a estar junto a Álvaro Morales ya que el chapín se metió con él y con su familia. “Al final ya no trabajaba con Álvaro Morales, porque pedí ya no compartir mesa con él. En algunos momentos se metió conmigo y con mi familia”, aseveró el comunicador mexicano.

¿Qué sucedió con Álvaro Morales?

Durante un episodio en el programa de Fútbol Picante, Álvaro Morales defendió al equipo América, y en medio de su argumentación, hizo referencia a ciertas personas que, en opinión de muchos, parecían apoyar prácticas poco éticas en competiciones deportivas.

Estos comentarios fueron percibidos por algunos como una alusión a David Faitelson, y más específicamente, a la controversia previa que involucraba a su hija. Este episodio fue un factor clave que llevó al periodista mexicano a expresar su deseo de no colaborar con Álvaro Morales debido a discrepancias personales, según información de Medio Tiempo.