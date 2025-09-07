Luis Fernando Tena define al sustituto de Stheven Robles para el partido de Guatemala vs Panamá

La Selección Nacional de Guatemala emprendió este domingo su viaje rumbo a Panamá para encarar la jornada 2 de la ronda final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a United 2026, con el firme objetivo de recuperar los puntos perdidos en casa el pasado jueves ante El Salvador. El desafío es grande, pero el grupo viaja con la mentalidad de reivindicarse.

La Bicolor, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, se presentó en el Aeropuerto Internacional La Aurora para tomar el vuelo hacia territorio canalero. Jugadores y cuerpo técnico lucieron un traje formal en color azul, con el logo de la Federación de Fútbol de Guatemala, mostrando la seriedad con la que encaran este compromiso clave.

La gran novedad en la convocatoria es la baja de Stheven ‘El Pelón’ Robles, quien sufrió un esguince grado dos en el tobillo y quedó fuera de la delegación. En su lugar viajó Erick ‘El Kuki’ Lemus, quien había quedado descartado en el compromiso contra los salvadoreños. En redes sociales, Robles compartió una fotografía en muletas, evidenciando la gravedad del golpe.

Baja sensible para Guatemala y Luis Fernando Tena

La lesión de Robles ocurrió en los primeros minutos del partido ante El Salvador, tras una fuerte entrada que lo obligó a abandonar el terreno de juego. Su ausencia en el mediocampo representa un reto para Luis Fernando Tena, quien deberá ajustar su esquema para enfrentar a los panameños.

Ante esta situación, se abren alternativas en la medular chapina. Tanto Oscar Castellanos como José Rosales aparecen como candidatos para tomar el lugar de Robles, lo que obligará al cuerpo técnico a realizar al menos una variante respecto al once inicial del pasado jueves.

El compromiso ante Panamá se disputará este lunes en el estadio Rommel Fernández, donde la Selección de Guatemala buscará sumar sus primeros puntos en esta fase decisiva. El margen de error es cada vez menor, y los chapines saben que un buen resultado será vital para mantener vivas sus esperanzas mundialistas.