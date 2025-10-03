Con las manos atadas: Diego Vásquez se topa con su primer problema en el futbol de Guatemala

El técnico Diego Vásquez apenas lleva unos días al frente del Deportivo Marquense, pero ya se encontró con su primer gran obstáculo en su nueva aventura en el futbol de Guatemala, por lo que sus planes no están saliendo como esperaba.

El entrenador argentino llegó con la misión de sacar a los leones del mal momento deportivo y, como parte de su plan, solicitó la incorporación de refuerzos, entre ellos el delantero panameño Rolando Blackburn. Sin embargo, el panorama se complicó con la sorpresiva renuncia de la directiva encabezada por Werner Godínez.

El club vive momentos de incertidumbre institucional, ya que si bien los actuales dirigentes han presentado su dimisión, esta no será inmediata. La idea es que se mantengan en funciones mientras se definen a sus sustitutos y se haga un anuncio oficial. Este proceso podría retrasar decisiones clave en materia de contrataciones y planificación deportiva, justo cuando el equipo más lo necesita.

Diego Vásquez busca sacar de la mala racha a Marquense

En lo deportivo, el arranque del Apertura 2025 ha sido un verdadero dolor de cabeza para los marquenses. En apenas 12 jornadas ya han tenido tres entrenadores: comenzaron con Hernán Medford, siguieron con el interinato de Horacio González y ahora confían en Vásquez para revertir el mal momento. La falta de estabilidad en el banquillo ha repercutido directamente en los resultados.

A este problema se suma la mala elección de refuerzos al inicio de la temporada. Los extranjeros Mateo Palacios, Raúl Tito y Starling Matarrita solo permanecieron cinco jornadas antes de ser descartados por bajo rendimiento. Lo mismo ocurrió con el guatemalteco Joshua Ubico, quien tampoco llenó las expectativas y fue dado de baja.

Con este panorama, la llegada de nuevos elementos se vuelve urgente, pero la crisis administrativa podría frenar la gestión de fichajes solicitados por Vásquez, como el de Blackburn, lo que limita las posibilidades de mejorar la plantilla de inmediato.