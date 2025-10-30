Es tendencia:
Se termina la paciencia: Comunicaciones se ve sorprendido con una visita en medio de su mala racha

Los albos están viviendo un momento atípico en la temporada y ya se está terminando la paciencia

javier pineda

Por Javier Pineda

Los cremas siguen recibiendo exigencias en medio de su mal momento
El entrenamiento de Comunicaciones FC tuvo un toque distinto este jueves, cuando un grupo de aficionados albos se hizo presente en la cancha del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, para conversar con los jugadores y cuerpo técnico. El equipo se prepara para su compromiso ante Deportivo Achuapa, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, en un momento deportivo complicado.

La sesión matutina transcurría con normalidad hasta que, al finalizar la práctica, los seguidores ingresaron al terreno de juego con una intención clara: mostrar su apoyo al plantel, pero también exigir compromiso y entrega ante la difícil situación que atraviesa el club. Su mensaje fue contundente.

De acuerdo con fuentes cercanas a la institución, la visita se desarrolló en total calma y sin ningún tipo de incidente. Los aficionados, lejos de crear conflicto, buscaron motivar al grupo y recordarles el peso de defender los colores de un club histórico como Comunicaciones.

El ambiente dentro del club no es el mejor. Los Cremas se ubican en la penúltima posición de la tabla, con apenas 13 puntos, y se encuentran a solo una unidad de caer al último puesto del campeonato, actualmente ocupado por el Deportivo Guastatoya. Una situación impensada para una de las instituciones más grandes del fútbol guatemalteco.

El entrenador y su cuerpo técnico saben que el duelo ante Deportivo Achuapa es más que un simple partido: representa una oportunidad de reivindicación ante su afición y un punto de inflexión para tratar de encaminar el cierre del torneo. El respaldo mostrado por los hinchas podría convertirse en un impulso anímico clave de cara al compromiso del fin de semana.

La directiva, por su parte, mantiene el llamado a la unidad y paciencia, recordando que aún restan jornadas por disputar y que el objetivo inmediato es salir de la zona baja de la clasificación. Comunicaciones buscará este sábado no solo sumar tres puntos, sino también reconectar con su gente y comenzar a escribir un nuevo capítulo de recuperación.

