Comunicaciones da la noticia más esperada por los aficionados sobre El Pelón Robles

Los cremas comenzaron a tomar decisiones y lo hicieron con uno de sus referentes.

Comunicaciones comenzó a mover sus piezas de cara a la próxima temporada y este sábado confirmó de manera oficial la renovación de contrato de Stheven Robles, uno de los jugadores más importantes del plantel crema en el reciente Torneo Clausura 2026. Con esta decisión, la institución alba apuesta por mantener una base de experiencia y liderazgo para encarar la campaña 2026-2027.

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El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club, poniendo fin a los rumores que durante los últimos días rodearon el futuro del defensor. “Renovado. Comunicaciones FC informa la renovación del jugador Stheven Robles con el primer equipo”, publicó la institución crema, confirmando así la continuidad del experimentado futbolista.

Robles seguirá liderando el proyecto crema

La continuidad del conocido “Pelón” Robles representa una noticia importante para el cuadro albo, tomando en cuenta que fue una de las piezas más regulares en una temporada complicada para Comunicaciones, en la que incluso el club llegó a estar comprometido en la lucha por evitar el descenso. Su liderazgo y experiencia terminaron siendo claves para mantener la estabilidad defensiva del equipo.

Las especulaciones sobre una posible salida del zaguero crecieron luego de una interacción en redes sociales junto a Jorge Aparicio, situación que fue aprovechada por distintos perfiles aficionados para alimentar rumores sobre un posible cambio de equipo. Sin embargo, la renovación terminó por disipar cualquier duda y deja claro que Robles seguirá siendo uno de los referentes del conjunto capitalino.

Ahora los reflectores apuntan hacia otros futbolistas importantes del plantel como Fredy Pérez y José Carlos Pinto, quienes todavía no han definido su continuidad con la institución. Además, la directiva crema trabaja en la elaboración de la lista de bajas y jugadores transferibles para reestructurar el equipo tras un semestre lleno de altibajos.

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Mientras tanto, otro tema que mantiene la incertidumbre en Comunicaciones es el futuro del técnico Marco Antonio Figueroa. Aunque el chileno todavía tiene contrato vigente, su relación con parte de la afición y algunos sectores del entorno crema parece cada vez más desgastada, especialmente después de sus polémicas declaraciones contra seguidores del club, a quienes incluso calificó de “tarados” durante las semifinales frente a Xelajú MC.