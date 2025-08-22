Tiene 15 años, es una joya de Guatemala y ya se acerca al radar de Pep Guardiola en Manchester City: “Están buscando firmar”

Guatemala deposita sus esperanzas en una nueva joya que pone la bandera en lo más alto del fútbol mundial. Tal es así que, con jóvenes 15 años, se acerca al radar de Pep Guardiola en el Manchester City. Un verdadero golpe deportivo universal.

Se trata de Lucas Alvarado, el arquero que acaba de finalizar su pretemporada en la U16 del equipo ciudadano. En la misma, midió fuerzas con clubes de renombre internacional. Su ilusión se mantiene a base de trabajo duro y gran rendimiento.

Guatemala disfruta de Lucas Alvarado, el arquero chapín que brilla en Manchester City.

El periodista Manuel López confirmó que, momentáneamente, las autoridades lo movieron al equipo U18. Esto se debe a sus cualidades, sus virtudes, y a que era necesario cubrir un puesto vacante. Por eso mismo, le depositaron su confianza.

Alvarado seguirá en la Sub-18 hasta que los dirigentes tomen la debida decisión, porque se encuentran en búsqueda de un arquero de esa edad. En caso de dar con esa persona, le ofrecerían un contrato a firmar. Hay chances para el chapín.

Guatemala se encamina hacia las Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos

Guatemala afrontará la tercera fase del proceso de Eliminatorias al Mundial 2026. La ilusión de los fanáticos está a la orden del día, por lo que todos y cada uno de los futbolistas siente eso como una responsabilidad. Se acerca el juego.

Para lograr la clasificación directa, la Selección Nacional deberá quedar puntera del Grupo A. Allí comparte sueños con Panamá, Surinam, y El Salvador, por lo que no será nada fácil. Si queda como escolta, podría aspirar al repechaje FIFA.

Tres ventanas de dos partidos separan a La Bicolor de la felicidad absoluta. Las mismas van a disputarse en septiembre, octubre y noviembre del corriente año, para dar paso a la última oportunidad durante fines de marzo del pronto 2026.

Local vs. El Salvador, 4 de septiembre.

Visita vs. Panamá, 8 de septiembre.

Visita vs. Surinam, 10 de octubre.

Visita vs. El Salvador, 14 de octubre.

Local vs. Panamá, 13 de noviembre.

Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

