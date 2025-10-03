“Me dan la oportunidad”: Chucho López no se guarda nada y lanza fuerte dardo a Luis Fernando Tena

Xelajú MC escribió ayer una de las páginas más gloriosas de su historia al clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y sellar también su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. Los súper chivos dejaron en el camino al Sporting San Miguelito de Panamá en una serie vibrante, en la que el mediocampista Antonio De Jesús “Chucho” López volvió a ser protagonista.

ver también Mientras Luis Fernando Tena no lo convoca a la Selección, Chucho López hace historia en Concacaf y asombra a Guatemala

Tras el pitazo final, el volante se mostró orgulloso de lo alcanzado y de portar los colores de Quetzaltenango y de Guatemala. “Estoy muy agradecido con representar a Xela y también que se me da a Guatemala, tal vez no se me da hacerlo con la Selección Nacional, pero acá se me da la oportunidad y estoy agradecido, dejando todo en la cancha”, expresó el jugador con visible emoción.

López, quien ha sido figura constante tanto en la Liga Nacional como en torneos internacionales, no ocultó la motivación que le genera este logro. “Estoy dando lo mejor primero por mi familia, por Xela, por toda la gente que nos apoya, que viaja, que nos apoya en casa y también porque estamos representando a Guatemala, por lo que intentamos hacerlo de la mejor manera”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Chucho López al margen de la Selección de Guatemala

La actuación del exjugador del América de México contrasta con su situación en la Selección Nacional de Guatemala, donde el técnico Luis Fernando Tena no lo ha tomado en cuenta, a pesar de su regularidad y liderazgo dentro del terreno de juego. Un hecho que ha generado comentarios entre la afición, que ve en él un elemento con jerarquía para la azul y blanco.

Con este pase, Xelajú MC no solo asegura su presencia entre los cuatro mejores de Centroamérica, sino que también obtiene la oportunidad de medir fuerzas con los gigantes de la región en la Concacaf Champions Cup 2026, un escaparate que le permitirá mostrar su crecimiento futbolístico.

Publicidad

ver también “Varias cosas cambiaron”: Chucho López conmueve a Guatemala con una revelación que le dio un giro a su carrera

Los súper chivos y su referente Antonio López se convierten en símbolo de orgullo para Quetzaltenango y para Guatemala entera. Aunque no tenga espacio en la Selección, “Chucho” demuestra que su aporte al fútbol guatemalteco es invaluable, liderando desde el campo a un equipo que sueña con seguir haciendo historia.