Honduras

Olimpia ya lo da por perdido: el verdadero equipo de la MLS que puede fichar a Dereck Moncada

Olimpia perderá una de sus joyas más valiosas que está en platicas para irse a un equipo histórico de la MLS.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Dereck Moncada tiene un equipo con el que está negociando.
Honduras va a tener un nuevo legionario en 2026, ya que la joyita de Olimpia de 18 años, Dereck Moncada, se irá a la MLS. Todo apuntaba a que era el Real Salt Lake, pero se ha revelado el verdadero equipo que puede obtener su fichaje.

Recordemos que Moncada jugó los dos últimos partidos de la selección de Honduras ante Nicaragua y Costa Rica, pero la Bicolor no pudo clasificar al Mundial 2026.

El verdadero equipo de la MLS que quiere a Dereck Moncada

El periodista Álvaro de la Rocha ha confirmado en sus redes sociales, que Moncada puede ser fichado únicamente por el DC United, quien adquirió sus derechos de descubrimiento.

“DC United adquirió los derechos de descubrimiento de Dereck Moncada en la Major League Soccer.

Los de la capital estadounidense están en pláticas con el entorno del joven futbolista hondureño y son los únicos que pueden negociar su fichaje.

De concretarse, Moncada, 18 años, llegaría como agente libre tras finalizar contrato con Club Olimpia Deportivo en diciembre.

El ‘León’ tendría ingresos por derechos de formación”.

Recordemos que en el DC United ya jugó Andy Najar, lateral que hoy en día es estrella del Nashville SC.

Es así que vía ‘X’ queda registrado un hecho: de darse el traspaso, Moncada arribaría a DC con 18 años y como agente libre tras finalizar contrato con el Club Deportivo Olimpia en diciembre.

