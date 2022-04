El entrenador de Municipal, José Cardozo, le pidió a los aficionados que alienten y apoyen cuando el equipo va mal y no solo en las buenas.

Saturnino Cardozo: "A mí me habían vendido que teníamos una hinchada espectacular"

Municipal es el líder del Clausura 2022 y dejó atrás el mal arranque por el que los aficionados pedían la salida de José Cardozo. El entrenador paraguayo fue muy criticado durante varias jornadas no solo porque no lo acompañaban los resultados, sino también por el bajo rendimiento del equipo.

Saturnino habló sobre esto que vivió y se mostró muy enojados con los fanáticos. El estretaga sudamericano declaró que no le gustó que no lo apoyaran cuando estaba mal la situación y que no hay que alentar únicamente en las buenas. Unas muy fuertes declaraciones que lanzó frente a la prensa.

“La gente que realmente le va a Municipal, que apoye al equipo que es lo que nosotros siempre pedimos. Que la gente que venga al estadio, venga realmente porque quiere a Municipal y apoya al equipo. El futbolista siente cuando está jugando de local y siente el apoyo de la gente, así como también cuando la gente está en contra del jugador”, comenzó Cardozo.

Y agregó: “Lo que necesita uno es el apoyo cuando no se está bien. Cuando se está bien, todo el mundo te toca la espalda, en el fútbol hay mucha hipocresía. Cuando uno anda bien, el entorno es terrible y cuando uno anda mal no aparece nadie, pero tengo experiencia en eso. Conozco perfectamente como reacciona la gente, la experiencia te lleva a tener conocimiento de la misma".

Para finalizar, Cardozo fue muy fuerte contra algunos aficionados: "A mí me habían vendido que teníamos una hinchada espectacular y que la gente apoyaba siempre, esperemos que la gente venga y apoye a los jugadores. Nosotros lo que vamos a buscar es tratar de terminar bien el torneo y buscar el título”.