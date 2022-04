El estratega José Cardozo perdió (2-0) la edición 320 del Clásico entre Comunicaciones y Municipal. Los Rojos no pudieron remontar el marcador que le dieron el triunfo a los Cremas con anotaciones de Juan Anangonó y Alexander Larín en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Ante este resultado las críticas no iban a tardar en llegar, sobre todo a través de los aficionados en las redes sociales, en donde Cardozo respondió de manera contundente luego de este escenario desfavorable.

Los seguidores de Municipal se manifestaron en contra del técnico paraguayo por lo demostrado en el terreno de juego ante Comunicaciones. Ya que se puede ganar, perder o empatar. Pero las formas importan siempre. Los Rojos en este compromiso no tuvieron su mejor versión, como sí sucedió en el Clásico anterior. Sin embargo, los aficionados de Municipal esperaban mucho más.

"Los clásicos se tienen que ganar, nos duele perder porque no veníamos para eso, nos faltó juego, movilidad y tranquilidad para manejar la pelota. No supimos aprovechar las condiciones de juego y ellos sí lo aprovecharon. Nosotros no trabajamos para las redes, yo trabajo para Municipal2", aseveró José Cardozo a través en la conferencia de prensa luego del partido.

"Me llama la atención eso en Guatemala, de que se gana un clásico y después al otro partido, están pidiendo que salga. Estamos en una zona donde podemos pelear mucho más arriba, la verdad, yo en redes sociales no me fijo mucho. Me fijo más en la semana, en mi trabajo, el proyecto y mis jugadores. A mí, el tema de redes sociales no me mueve porque nosotros somos profesionales, sabemos lo que hacemos y respetamos la historia del club", concluyó José Cardozo.