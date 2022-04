El delantero estadounidense Rubio Rubín ha sido noticia en los últimos meses luego que diera a conocer que está interesado en ser parte de una Selección Nacional, que puede ser su natal Estados Unidos, pero también México y Guatemala por ser las naciones de sus padres, siendo el combinado centroamericano uno de sus favoritos.

Rubín charló para el RSL Show, donde dio a conocer que ya tiene decidido a que país defenderá, aunque por el momento todavía no quiere confirmar la noticia porque quiere finalizar todos los trámites, por lo que con esto dejó pistas que esta podría ser Guatemala, porque es con la que necesita cumplir con algunos requerimientos y el aval de FIFA.

“Ya tomé una decisión, pero la daré a conocer con el tiempo, esperaré para dar la noticia, mucha gente cree que es fácil, pero es algo que involucra trámites, papelería, cuando todo eso esté listo confirmaré donde jugaré porque tampoco quiero quedar mal con nadie”, fueron las palabras que dio el delantero del Real Salt Lake de la MLS.

“Deseo que la gente sepa la verdad, a veces me dicen que no quiero jugar con alguien, es un proceso, por ejemplo, no soy de Guatemala, es mi mamá, yo soy de Estados Unidos y es un proceso, estoy feliz de mis raíces mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses, pero esto no es de un día para otro, todo tiene su tiempo”, agregó.

Además, el atacante llenó de elogios al combinado chapín: “Contrataron al profe Tena, he hablado con él, están creando un plan para traer buenos jugadores y con ambición de jugar un mundial, es algo bonito y están yendo a una dirección que motiva, pero cuando la noticia sea segura, va a salir”.