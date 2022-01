Carlos "Pescadito" Ruiz publicó en Twitter un mensaje en apoyo a Ana Lucía Martínez, quien no fue convocada a la Selección de Guatemala.

La etapa clasificatoria al Campeonato Concacaf W está cada vez más cerca de iniciar. 30 seleccionados buscarán uno de los seis lugares al novedoso certamen de fútbol femenino, que a su vez entregará cupos tanto para Copa Oro W como para el Mundial de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023.

Guatemala es uno de los países que participará en el proceso eliminatorio, aunque para sus primeros dos encuentros no contará con Ana Lucía Martínez, una de sus legionarias más preponderantes, debido a que no fue convocada. "El motivo es que táctica y disciplinariamente no se adapta a las situaciones que nosotros necesitamos en la Selección", manifestó respecto a su decisión el entrenador Edy Espinoza.

La ausencia de la chapina en la nómina, sumado a las palabras del director técnico, causaron revuelo en las redes sociales. El reconocido Carlos "Pescadito" Ruiz publicó un mensaje en las mismas, en apoyo a su compatriota, quien comentó estar "sorprendida y triste" en un descargo vía Twitter.

"Ana Lucía Martínez te entiendo muy bien crack, el siempre querer estar y aportar. No se pregunta cuando eres parte y tampoco cuando no, lo viví también yo y te diré que el tiempo pone a todos en su sitio. Lo bueno es que te ahorrarán una paliza en clase económica, porque ellos en first", expresó el máximo goleador en la historia de la Selección de Guatemala.

La Bicolor femenil deberá afrontar sus dos primeros juegos de Eliminatorias ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (en el Estadio Pensativo) y Curazao (en Willemstad) el 16 y 19 de febrero respectivamente.