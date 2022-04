El miércoles, 27 de abril, se enfrentarán Guatemala y México en un amistoso internacional. Al no ser fecha FIFA, Gerardo Martino no pudo citar a sus grandes figuras y decidió llamar a varios del ámbito local que no suelen estar en las convocatorias. No solo habrá de la Liga Mx, sino también dos joyas que están en Europa.

En FCA decidimos destacar a los 3 jugadores que más prometen en esta lista de los aztecas y que jugarán por primera vez con la Tri. Hablaremos sobre su actualidad, el valor que tienen según Transfmarkt y también algún detalle de su carrera. Serán difíciles rivales para la Azul y Blanco.

3) Jordan Carrillo Rodríguez

Es un mediocampista de 20 años que jugó en Santos Laguna y que había formado parte de un amistoso de la Sub 18 de México. En este torneo empezó a sumar mayor continuidad y ya lleva 24 partidos disputados en lo que va de la temporada. Su valor de mercado alcanza unos 750.000 dólares.

2) Jonathan Gómez

Con tan solo 18 años tiene a Estados Unidos y México peleando con él. Nació en tierras estadounidenses, pero tiene ascendencia azteca. Se formó en la cantera del FC Dallas, debutó allí, pasó al Louisville City de la USC y terminó siendo fichado por la Real Sociedad de España. Ya jugó amistosos con la Sub 16 de EEUU, con la Sub 20 de México, con la mayor de los yankeesy ahora lo hará con la Tri. Su valor de mercado es de 540 mil dólares.

1) Marcelo Flores

Pese a haber nacido en México, Flores vive desde muy pequeño en Inglaterra y se formó en la cantera del Arsenal. Jugó en todas las categorías juveniles del club de la Premier League y con 18 años ya entrenó con el primer equipo. Debutó con la Sub 20 de México el año pasado y espera su oportunidad con la mayor. El valor de la ficha del mediocampista es de 650 mil dólares.