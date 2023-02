Guatemala vs. México: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el partido de hoy por la fecha 2 del Premundial Sub-17 de Concacaf

El Premundial Sub-17 de la Concacaf, certamen que otorga cuatro plazas para la Copa del Mundo que se celebrará en Perú entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre, ha comenzado. Por la segunda fecha del Grupo E, las selecciones de Guatemala y México se verán las caras tras inicios muy disímiles.

Guatemala vs. México: fecha, hora del partido y dónde verlo

El partido entre Guatemala y México se disputará este lunes 13 de febrero a las 7 PM hora local en el Estadio Doroteo Guamuch Flores y podrás disfrutarlo EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star+.

Guatemala vs. México: ¿Cómo llegan los locales?

La Bicolor no tuvo el mejor de los estrenos. Ante su gente, cayó por 1-0 frente a Panamá con el gol de Kevin Walder Méndez a los 16 minutos. Esto los deja en una situación sensible, ya que en el caso de caer frente al Tri, precisará sumar puntos ante Curazao para no quedar eliminado.

Guatemala vs. México: ¿Cómo llegan los aztecas?

Los mexicanos si tuvieron un gran debut, siendo impiadosos ante el mencionado elenco caribeño. Fue goleada rotunda por 9-0 y con una curiosidad bastante marcada: solo hubo un doblete, por lo que ocho jugadores distintos anotaron. También se ejecutaron dos penales, ambos convertidos.

Guatemala vs. México: último partido entre ambos

La última vez que chapines y norteamericanos se vieron las caras a nivel Sub-17 y en un certamen oficial, fue hace apenas cuatro meses, el 19 de octubre de 2022 en el marco del Torneo Uncaf 2022. En aquella oportunidad, los centroamericanos cayeron por 7-2 en Tegucigalpa.