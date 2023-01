El defensor guatemalteco Gerardo Gordillo se convirtió hace unas semanas en nuevo jugador del Esporte Clube Juventude de Brasil. El futbolista indicó que está cumpliendo un sueño de jugar en dicho país, pero también afirmó que toma como responsabilidad hacer un buen trabajo para representar de gran manera a Guatemala

“Tenemos un equipo con buena estructura, un grupo de jugadores muy jóvenes y con ganas de hacer las cosas bien. Contamos con un entrenador con experiencia en este tipo de juegos, estoy feliz y orgulloso. Estoy feliz de estar acá, de representar a mi país, la gente tiene mucha expectativa de lo que haga acá”, dijo Gordillo al canal oficial del club.

Sobre su fichaje con el club comentó: “Para mí era un sueño venir a jugar acá, todo mundo sabe que estaba bien en Chile, la gente me quería, pero los sueños están para hacerse realidad en vida. Estoy convencido de lograr cosas buenas, estoy tranquilo, porque hay un lindo lugar para jugar y entrenar, en un buen lugar como lo es Brasil”.

“Estoy agradecido con la gente del club por la información que me han dado, intento hablar portugués, pero sé que tengo que hablar mejor, estoy contento tengo muchas preguntas, todos los días, soy el capitán de la Selección de Guatemala, estoy orgulloso de eso y tengo mucha responsabilidad”, agregó.

“No me considero un líder, es algo que Dios me dio, de hacer las cosas lo mejor posible, hay muchos jóvenes acá e intento hablarles. Yo también cuando fui niño tenían algunos jugadores que me hablaban, por lo que quiero transmitir eso, esas ganas y mi experiencia, esta es una linda oportunidad en mi carrera”, finalizó.