En vísperas del duelo entre New York City y Comunicaciones, el equipo de la MLS fue obligado a cambiar de estadio.

El motivo por el que New York City cambia de estadio ante Comunicaciones

Luego de haber logrado la historia clasificación a cuartos de final de la Concachampions 2022 tras a eliminar a Colorado Rapids, Comunicaciones empieza a visualizar su cruce contra New York City. El equipo de la MLS viene de vencer a Santos de Guápiles de Costa Rica por 6-0 en el global.

El conjunto norteamericano había hecho de local en el estadio Bank Of America en Los Ángeles, California, contra los costarricenses. Algo extraño debido a que en la liga estadounidense utilizan el Yankee Stadium, ubicado en su ciudad y con toda su gente que lo apoyan en cada partido.

Para el enfrentamiento de vuelta contra Comunicaciones, el NY City cambiará su localía y recibirá a los chapines en el Pratt & Whitney Stadium, un estadio que se ubica en el estado de Connecticut. Otra vez lo vuelven a modificar, pero no por decisión propia sino por obligación de la Confederación.

¿Por qué New York City no podrá hacer de local en su estadio contra Comunicaciones?

El estadio que usan como su casa corresponde al equipo de beisbol, los New York Yankees, y la Concacaf decidió no aprobarlo para la Concachampions debido a que no es un campo de fútbol. También rechazaron la posibilidad de jugar City Field de los Mets de la MLB por el mismo motivo.

La otra opción que se quiso manejar es la del clásico rival, New York Red Bulls, pero el mismo no está disponible. De todas formas, el Pratt & Whitney Stadium de Connecticut se encuentra a pocas horas de distancia de donde hace local los Citizens y suele jugar ahí las selecciones masculinas y femeninas de los Estados Unidos.