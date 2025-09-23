Xelajú vs. Sporting San Miguelito: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC y Sporting San Miguelito jugarán su partido respectivo a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. La competencia entrará en su fase decisiva, y ambos buscarán dar un gran primer paso hacia la siguiente etapa.

Xela llegó a esta instancia después de quedar segundo en el Grupo D, por sumar tres victorias y una derrota. Por su parte, La Academia fue líder del Grupo B con dos triunfos, un empate y un revés. Se prevé un duelo sumamente disputado.

Desde Fútbol Centroamérica, recopilamos todos los datos que usted no puede dejar de conocer para seguir al detalle esta atrapante serie. Historial, canales de transmisión, y la forma en la que cada parte llega a este enorme enfrentamiento.

¿Cuándo juega Xelajú vs. Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana 2025?

Xelajú MC y Sporting San Miguelito jugarán su partido inicial de cuartos de final el miércoles 24 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala.

Se disputará a partir de las 20.00 horas de Guatemala, lo que equivale a las 21.00 horas de Panamá y a las 22.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú MC vs. Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana?

El partido protagonizado por Xelajú MC y Sporting San Miguelito por la Copa Centroamericana 2025 podrá observarse a través de ESPN y Disney +.

¿Cómo llega Xelajú al juego de Copa Centroamericana 2025?

Xelajú arribó a los cuartos de final tras quedarse con el segundo lugar del Grupo D, donde promedió tres victorias y una derrota. Mostró solidez ofensiva con los nueve goles que convirtió, y destacó por el 80% de efectividad en sus pases.

Por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, Xela viene de dar una verdadera muestra de buen fútbol. Goleó a Comunicaciones por 3-0. Está en la quinta posición de esta tabla, con 15 unidades en 11 partidos disputados.

¿Cómo llega Sporting San Miguelito al juego de Copa Centroamericana 2025?

Sporting San Miguelito fue el líder del Grupo B, con dos triunfos, un empate y una única derrota. Se mostró sólido a nivel defensivo y recibió dos goles entre los dos primeros partidos, solamente. Las dos vayas restantes las mantuvo invictas.

En lo que respecta a la actual Liga Panameña de Fútbol, La Academia está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 12 puntos en nueve partidos. Viene de ganar en su visita a San Francisco Fútbol Club. Fue 1-0 con gol de Rodrigo Tello.

Xelajú MC vs. Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana 2025: historial completo

Será el primer enfrentamiento oficial entre Xelajú MC y Sporting San Miguelito en la historia de ambas instituciones, por ende, también el primero de sus juegos en la Copa Centroamericana.