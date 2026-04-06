Sporting Lisboa vs. Arsenal: a qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

Este martes 7 de abril iniciará la ronda de los cuartos de final de ida de la Champions League. La competencia europea más importante a nivel clubes entra en sus últimos meses de definición y los ocho mejores intentarán meterse en las semifinales.

El encuentro que abrirá esta instancia es el de Sporting Lisboa contra Arsenal. El duelo de ida se jugará en el Estadio José Alvalade, la casa de los lusos ubicada en la capital de Portugal.

Sporting Lisboa vs. Arsenal: a qué hora se juegan los cuartos de final de la Champions League

El partido en el que Sporting Lisboa buscará tomar la ventaja ante Arsenal este martes 7 de abril iniciará a la 1:00 p.m, en Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).

Sporting Lisboa vs. Arsenal: por dónde ver el partido de la Champions League

Este martes 7 de abril, el encuentro de ida se podrá sintonizar por ESPN y a través de la plataforma de Disney+ de manera ONLINE.

¿Cómo llega Sporting Lisboa?

En los octavos de final, los Leones eliminaron a la revelación Bodø/Glimt por un global de 5-3. El equipo verdiblanco había caído en la ida por 3-0, pero revirtió el resultado en su casa. El José Alvalade es una verdadera fortaleza para el Sporting. Allí, ganó los cuatro partidos de local de la fase de liga y el mencionado ante los noruegos, es decir, tiene puntaje perfecto en su tierra.

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En la Primeira Liga, está segundo con apenas una derrota en 27 encuentros. Sólo cayó contra el líder Porto en la cuarta jornada el pasado 30 de agosto. Desde esa fecha, no sabe lo que es perder en la liga doméstica.

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¿Cómo llega Arsenal?

En la Champions League, los Gunners tienen casi un puntaje perfecto. En la fase de liga, ganaron los ocho partidos que jugaron. En la ronda de octavos, empataron contra el Bayer Leverkusen en Alemania, pero luego se impusieron en el Emirates Stadium. De 10 juegos, vencieron en nueve y empataron el restante. Son los máximos favoritos a conquistar la Orejona.

No obstante, Arsenal cae muy golpeado a esta ronda de cuartos de final. Después de eliminar al equipo alemán, fue superado por el Manchester City por 2-0 en la final de la Copa de la Liga. Luego, cayó por 2-1 contra Southampton en los cuartos de final de la FA Cup. En la Premier League, continúa en el primer lugar.

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El historial completo entre Sporting Lisboa y Arsenal

Sporting Lisboa 0-1 Arsenal | Fase de grupos-Europa League | 25/10/2018

| Fase de grupos-Europa League | 25/10/2018 Arsenal 0-0 Sporting Lisboa | Fase de grupos-Europa League | 08/11/2018

| Fase de grupos-Europa League | 08/11/2018 Sporting Lisboa 2-2 Arsenal | Ida octavos de final – Europa League | 09/03/2023

| Ida octavos de final – Europa League | 09/03/2023 Arsenal 1-1 Sporting Lisboa (clasificó 5-3 por penales) | Vuelta octavos de final – Europa League | 16/03/2023

(clasificó 5-3 por penales) | Vuelta octavos de final – Europa League | 16/03/2023 Sporting Lisboa 1-5 Arsenal | Fase de liga – Champions League | 26/11/2024