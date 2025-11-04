Si vuelve a pasar, están fuera del Mundial 2026: Concacaf envía la notificación más temida por El Salvador y Guatemala que también impacta a Panamá

El Salvador y Guatemala recibieron un duro mensaje que también impacta a los parciales de Panamá. Se acerca la última jornada del proceso clasificatorio, por lo que es necesario sumar la mayor cantidad de puntos para lograr el gran sueño.

Surinam lidera el Grupo A, con los mismos puntos que La Canalera, pero mayor cantidad de goles a favor. La Bicolor ocupa el tercer lugar de la división, aunque define como local. La Selecta cierra este cuarteto y ya no depende de si misma.

Concacaf lanzó un posteo con el que respaldó al cuadro surinamés en su puesto primordial. Si logran mantenerse ahí para cuando se le dé finalización a la fecha correspondiente al mes de noviembre, obtendrán el boleto a la Copa del Mundo.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 están al rojo vivo, pero ese color no lo pintan los dirigidos por Thomas Christiansen. Por el momento, no les alcanza ni siquiera para ir al repechaje. Los participantes están obligados a llevarse los tres puntos.

Yamil Bukele avisó que será el nuevo presidente de FESFUT y sorprendió a El Salvador

Yamil Bukele confirmó que su lista será la que se quede con la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Por más que otras personas quieran sumarse a la riña, no podrán cumplir con los justos requisitos que demanda El Salvador.

“Ya no estoy en campaña, porque ya gané. Solo si Dios no quiere, al final, pero sí ya tengo todas las nominaciones. Nadie más se puede presentar a la planilla. El 11 de noviembre se vence el plazo para inscribir las planillas, pero la única que se puede inscribir es la de este servidor, con los seis que me van a acompañar”, confirmó.

Publicidad

Publicidad

ver también Es bien vista por FIFA: Bukele confirmó la fuerte decisión que tomaría en El Salvador si llega a ser presidente de la Fesfut

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos del Grupo A en la fase final