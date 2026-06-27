El 10 de La Sele firmará la próxima semana el contrato con su nuevo equipo: “Ya hay acuerdo entre clubes”.

En los últimos días, Josimar Alcócer pasó de ser fuertemente criticado por una publicación en sus redes sociales a protagonizar un fichaje millonario con un nuevo club que le permitirá dar el gran salto en Europa.

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Se trata del Sparta Praga, equipo checo que jugará la Champions League y con el que el 10 de La Sele firmará próximamente su contrato en una transacción de siete cifras en dólares que lo sacará del Westerlo de Bélgica.

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Alcócer se va a Praga: firmará la semana que viene

Según Kevin Jiménez, ya está todo acordado para que se dé el traspaso. “Josimar Alcocer firmará por 4 años la próxima semana con el Sparta Praga, ya hay acuerdo entre clubes”, informó el periodista.

El fichaje será de “4 millones de euros más variables por la transferencia”, agregó el especialista en el mercado de fichajes acerca de este nuevo paso en la carrera del extremo izquierdo de 21 años que viene de ser titular en casi el 90% de los partidos de la Jupiler Pro League, en la que metió tres goles y repartió asistencias.

La información de Kevin Jiménez.

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El nuevo equipo de Alcócer: ahora jugará la Champions League

Si bien su contrato con el Westerlo terminaba a mediados de 2028, Alcócer recibió el interés del Sparta Praga y no dudó: se trata del club más importante y ganador del fútbol checo, que fue fundado en 1893 y tiene sede en el barrio de Letná, en la capital del país.

La institución cuenta con un palmarés impactante que incluye 38 títulos de liga, 16 copas nacionales y dos Supercopas checas, además de haber conquistado tres Copas Mitropa en el ámbito internacional. Y ahora jugará la Champions League 2026/27.

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