Así está la tabla de posiciones de La Liga de España tras la victoria del Barcelona y la derrota del Real Madrid

El FC Barcelona sacó la victoria 1-2 en su visita al Atlético de Madrid y se acerca cada vez más al título de LaLiga española tras la derrota del Real Madrid en la jornada 30 y con ocho partidos por jugarse.
Con esta triunfo, los dirigidos por Hansi Flick ya suman 76 unidades, mientras el Real Madrid se quedó en la segunda plaza con 69 puntos; el Atlético de Madrid es tercero con 57.
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El encargado de abrir el marcador fue Giuliano Simeone a los 39 minutos tras quedar solo y definir con calma para vencer la portería defendida por Joan García.
Sin embargo, el empate fue inmediato prara el club blaugrana que apenas tres minutos después puso la igualdad en el marcador a través del inglés Marcus Rashford.
El gol del triunfo llegó al cierre del partido (88´) a través de Robert Lewandowski que definió con el hombro tras un intento de Joao Cancelo que había detenido Juan Musso.
El Real Madrid sufrió
Más temprano, el Real Madrid cayó 1-2 en su vista al Mallorca de Martín Demichelis que sorprendió al club Merengue dejándolo la segunda plaza con 69 puntos.
Ahora, el Real Madrid tendrá que superar la derrota para enfocar sus fuerzas en la Champions League cuando el martes enfrenten la ida ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu.
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Mientras tanto en el mismo torneo, el FC Barcelona se enfrenta el próximo miércoles al Atlético de Madrid en el Camp Nou.
Así marcha la tabla de LaLiga
|Equipo
|Puntos
|FC Barcelona
|76
|Real Madrid
|69
|Atlético de Madrid
|57
|Villareal
|58
|Real Betis
|45
|Real Sociedad
|41
|Celta de Vigo
|41
|Getafe
|38
|Espanyol
|38
|Athletic
|38
|Osasuna
|37
|Rayo Vallecano
|35
|Valencia
|35
|Girona
|34
|Alavés
|31
|Sevilla
|31
|Mallorca
|31
|Elche
|29
|Levante
|26
|Real Oviedo
|21