Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
FÚTBOL INTERNACIONAL

Así está la tabla de posiciones de La Liga de España tras la victoria del Barcelona y la derrota del Real Madrid

El Real Madrid sufrió un duro golpe tras caer ante el Mallorca y se aleja cada vez más del liderato en LaLiga. El Barcelona va en camino al título.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Lamine Yamal enfrenta a un rival en el juego ante el Atlético de Madrid por la jornada 30 de LaLiga. Foto: EFE.
Lamine Yamal enfrenta a un rival en el juego ante el Atlético de Madrid por la jornada 30 de LaLiga. Foto: EFE.

El FC Barcelona sacó la victoria 1-2 en su visita al Atlético de Madrid y se acerca cada vez más al título de LaLiga española tras la derrota del Real Madrid en la jornada 30 y con ocho partidos por jugarse.

Con esta triunfo, los dirigidos por Hansi Flick ya suman 76 unidades, mientras el Real Madrid se quedó en la segunda plaza con 69 puntos; el Atlético de Madrid es tercero con 57.

Cristiano Ronaldo marca doblete y está a 33 de los 1000: resumen y goles de Al-Nassr 5-2 Al-Najma

ver también

Cristiano Ronaldo marca doblete y está a 33 de los 1000: resumen y goles de Al-Nassr 5-2 Al-Najma

El encargado de abrir el marcador fue Giuliano Simeone a los 39 minutos tras quedar solo y definir con calma para vencer la portería defendida por Joan García.

Sin embargo, el empate fue inmediato prara el club blaugrana que apenas tres minutos después puso la igualdad en el marcador a través del inglés Marcus Rashford.

El gol del triunfo llegó al cierre del partido (88´) a través de Robert Lewandowski que definió con el hombro tras un intento de Joao Cancelo que había detenido Juan Musso.

El Real Madrid sufrió

Más temprano, el Real Madrid cayó 1-2 en su vista al Mallorca de Martín Demichelis que sorprendió al club Merengue dejándolo la segunda plaza con 69 puntos.

Publicidad

Ahora, el Real Madrid tendrá que superar la derrota para enfocar sus fuerzas en la Champions League cuando el martes enfrenten la ida ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega hoy el partido amistoso de Portugal vs. Estados Unidos?

ver también

¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega hoy el partido amistoso de Portugal vs. Estados Unidos?

Mientras tanto en el mismo torneo, el FC Barcelona se enfrenta el próximo miércoles al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Publicidad

Así marcha la tabla de LaLiga

EquipoPuntos
FC Barcelona76
Real Madrid69
Atlético de Madrid57
Villareal58
Real Betis45
Real Sociedad41
Celta de Vigo41
Getafe38
Espanyol38
Athletic38
Osasuna37
Rayo Vallecano35
Valencia35
Girona34
Alavés31
Sevilla31
Mallorca31
Elche29
Levante26
Real Oviedo21

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿El nuevo Dani Alves? Hondureño Alessandro Mejía del FC Barcelona enamora a LaLiga con brutal jugada
Honduras

¿El nuevo Dani Alves? Hondureño Alessandro Mejía del FC Barcelona enamora a LaLiga con brutal jugada

Ex compañero de Rafa Márquez se rinde ante una joya de El Salvador
El Salvador

Ex compañero de Rafa Márquez se rinde ante una joya de El Salvador

Rendido ante los ticos: Ronaldinho emociona a Costa Rica con este gesto
Costa Rica

Rendido ante los ticos: Ronaldinho emociona a Costa Rica con este gesto

FC Barcelona sorprende a joven hondureño con inesperada invitación que reciben solo talentos mundiales
Honduras

FC Barcelona sorprende a joven hondureño con inesperada invitación que reciben solo talentos mundiales

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo