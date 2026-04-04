Así está la tabla de posiciones de La Liga de España tras la victoria del Barcelona y la derrota del Real Madrid

El FC Barcelona sacó la victoria 1-2 en su visita al Atlético de Madrid y se acerca cada vez más al título de LaLiga española tras la derrota del Real Madrid en la jornada 30 y con ocho partidos por jugarse.

Con esta triunfo, los dirigidos por Hansi Flick ya suman 76 unidades, mientras el Real Madrid se quedó en la segunda plaza con 69 puntos; el Atlético de Madrid es tercero con 57.

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El encargado de abrir el marcador fue Giuliano Simeone a los 39 minutos tras quedar solo y definir con calma para vencer la portería defendida por Joan García.

Sin embargo, el empate fue inmediato prara el club blaugrana que apenas tres minutos después puso la igualdad en el marcador a través del inglés Marcus Rashford.

El gol del triunfo llegó al cierre del partido (88´) a través de Robert Lewandowski que definió con el hombro tras un intento de Joao Cancelo que había detenido Juan Musso.

El Real Madrid sufrió

Más temprano, el Real Madrid cayó 1-2 en su vista al Mallorca de Martín Demichelis que sorprendió al club Merengue dejándolo la segunda plaza con 69 puntos.

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Ahora, el Real Madrid tendrá que superar la derrota para enfocar sus fuerzas en la Champions League cuando el martes enfrenten la ida ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu.

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Mientras tanto en el mismo torneo, el FC Barcelona se enfrenta el próximo miércoles al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

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Así marcha la tabla de LaLiga

Equipo Puntos FC Barcelona 76 Real Madrid 69 Atlético de Madrid 57 Villareal 58 Real Betis 45 Real Sociedad 41 Celta de Vigo 41 Getafe 38 Espanyol 38 Athletic 38 Osasuna 37 Rayo Vallecano 35 Valencia 35 Girona 34 Alavés 31 Sevilla 31 Mallorca 31 Elche 29 Levante 26 Real Oviedo 21