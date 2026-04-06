Real Madrid vs. Bayern Munich: a qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

Regresa la UEFA Champions League en su fase más apasionante desde los cuartos de final y lo hace con un auténtico choque de gigantes entre Real Madrid y Bayern Munich.

Dos de los clubes más poderosos y tradicionales del fútbol europeo vuelven a encontrarse en una serie de alto voltaje, con el primer capítulo disputándose en territorio español y con la expectativa de un duelo que promete emociones de principio a fin.

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Real Madrid vs. Bayern Munich: a qué hora son los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid y Bayern Munich juegan el martes 07 de abril a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Real Madrid vs. Bayern Munich: dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

Arbeloa enfocado en la Champions ante el Bayern

Arbeloa en la previa del partido resaltó las principales virtudes del Bayern Munich: “Son muy agresivos en la fase defensiva, no tienen miedo, son valientes y repliegan con muchísima velocidad. Tienen intensidad, ritmo y muchas armas para hacer daño”, compartió.

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Sin embargo, también destacó las armas con las que cuenta el Real Madrid, particularmente con Kylian Mbappé: “Es una suerte tenerlo. No sé si hay algún entrenador en el mundo que no quiera contar con él”. puntualizó.

Arbeloa – DT del Real Madrid

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Real Madrid vs. Bayern Munich: quién es el árbitro

El inglés Michael Oliver (Principal)

El australiano Jarred Gillett (VAR)

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¿Cómo llega Real Madrid?

Real Madrid llega en una situación comprometida luego de haber perdido en liga ante Mallorca, lo que trajo como consecuencia que el Barcelona estirara la ventaja a siete puntos.

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Real Madrid en la Champions ante el City – Getty

Sin embargo, la historia suele ser muy distinta en Champions. Los de Arbeloa dejaron en el camino en la ronda anterior contra todo pronóstico al Manchester City de Pep Guardiola y ahora buscarán dar un primer golpe en casa al conjunto alemán.

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¿Cómo llega el Bayern Munich?

Para muchos, el Bayern Munich es el equipo que mejor juego demuestra en Europa en la actualidad. Son los líderes de la Bundesliga con 9 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

Bayern Munich en Champions

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Los dirigidos por Vincent Kompany ya tendrían recuperado a Harry Kane quien presentaba problemas físicos pero se pudo entrenar con normalidad en las últimas horas y apunta a ser titular. Recordemos que el Bayern Munich dejó en el camino en los octavos de final al Atalanta.

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Real Madrid vs. Bayern Munich: últimos enfrentamientos

08/05/2024 – Champions League (Semis – Vuelta) – Real Madrid 2-1 Bayern

30/04/2024 – Champions League (Semis – Ida) – Bayern 2-2 Real Madrid

01/05/2018 – Champions League (Semis – Vuelta) – Real Madrid 2-2 Bayern

25/04/2018 – Champions League (Semis – Ida) – Bayern 1-2 Real Madrid