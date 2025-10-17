Rayados vs. Pumas: ¿A qué hora juegan y dónde ver a Keylor Navas y Carrasquilla por la Liga MX?

Rayados y Pumas UNAM jugarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 13 de la Liga MX. Será en Monterrey, ante una enardecida multitud que pedirá por el mejor rendimiento del conjunto local. Los rivales necesitan fortalecerse.

Desde Fútbol Centroamérica, le traemos a usted todos los datos necesarios para seguir este enfrentamiento al detalle. Presentes estarán dos estrellas como lo son Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. A continuación, todo lo que debe saber.

ver también Keylor Navas lo hace de nuevo: el gesto que conmueve a Pumas y que recorre el mundo hasta Costa Rica

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Pumas UNAM por la Liga MX, Torneo Apertura?

Rayados y Pumas UNAM jugarán este sábado 18 de octubre a partir de las 19.00 horas locales (20.00 horas de Panamá y 21.00 horas ET de Estados Unidos). Será en el Estadio BBVA de Monterrey, mejor conocido como el Gigante de Acero.

¿Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Pumas UNAM por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El juego lo transmite por TV para toda Centroamérica TUDN y ViX. En México, además de estas opciones, se podrá ver por Canal 5, TUDN; mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por el servicio de streaming Fubo.

ver también “Fue justo”: Adalberto Carrasquilla enciende la polémica al hablar del arbitraje del partido de Panamá vs. El Salvador

¿Cómo llega Rayados de Monterrey, fecha 13 de Torneo Apertura 2025 de Liga MX?

Rayados de Monterrey ocupa el cuarto lugar de la tabla general, pero no va de la mejor manera. Solamente consiguió una victoria en sus últimos cuatro partidos, todos ellos previos a la pasada fecha FIFA. Sigue invicto en el Gigante de Acero.

¿Cómo llega Pumas UNAM a la fecha 13 del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas UNAM cuenta con una racha negativa influyente. Su más reciente juego con resultado positivo fue el de la octava jornada del Torneo Apertura 2025. Esto complica sus opciones para clasificar directo a la Liguilla, y más con la lucha dada.

Publicidad