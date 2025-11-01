Es tendencia:
Pumas vs. Tijuana: ¿a qué hora juegan y cómo ver a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en la Liga MX?

Con realidades algo diferentes, estos dos equipos aspiran a jugar la Liguilla de la Liga MX.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Pumas UNAM asumirá un nuevo desafío contra Tijuana, con Kaylor Navas y Adalberto Carrasquilla.
© rrssPumas UNAM asumirá un nuevo desafío contra Tijuana, con Kaylor Navas y Adalberto Carrasquilla.

Pumas UNAM y Club Tijuana protagonizarán su encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las realidades son diferentes, pero ambas instituciones darán todo por asegurar su lugar dentro de la Liguilla.

Los Universitarios contarán con la presencia de dos de sus máximas figuras, tal como lo son Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. Alejados de la zona de los Play In, necesitan mantener la calma para concretar el objetivo de clasificarse.

Fútbol Centroamérica le trae a usted aquellos datos que no puede dejar de saber para seguir este apasionante enfrentamiento. A continuación, podrá conocer el estado de cada uno de los equipos y los canales a cargo de la transmisión oficial.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas UNAM vs. Tijuana por el Apertura de Liga MX 2025?

Pumas UNAM y Club Tijuana jugarán el domingo 2 de noviembre a las 12 horas de Centroamérica (13 horas de Panamá y 14 horas ET de Estados Unidos), en el Estadio Olímpico Universitario. Será por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. Tijuana por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El juego lo transmite ViX, tanto para Centroamérica como para las pantallas de los Estados Unidos. TUDN también mostrará el partido en suelo centroamericano.

¿Cómo llega Pumas UNAM a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX?

Pumas UNAM llega a este compromiso tras igualar 1-1 con León, resultado que los dejó en el puesto 14, con 15 puntos en 15 partidos jugados. Fuera de la zona de Play In, la plantilla intenta mantener la calma, aunque trascendió que parte de la directiva busca relevar al técnico Efraín Juárez para que asuma Martín Varini.

¿Cómo llegan los Xolos de Tijuana a la fecha 16 del Torneo Apertura 2025?

Los Xolos de Tijuana vienen de caer 2-0 ante Tigres. A diferencia de su oponente próximo, se mantiene en posiciones de clasificación. Está en el noveno lugar, con 21 puntos en 15 partidos disputados. Quieren meterse entre los mejores ocho.

Pumas UNAM vs. Tijuana: historial reciente entre ambos equipos de la Liga MX

  • Tijuana 4-2 Pumas – Jornada 15 – Clausura 2025.
  • Pumas 1-0 Tijuana – Jornada 4 – Apertura 2024.
  • Pumas 3-3 Tijuana – Jornada 7 – Clausura 2024.
  • Tijuana 2-3 Pumas – Jornada 1 – Apertura 2023.
  • Tijuana 0-0 Pumas – Jornada 17 – Clausura 2023.

