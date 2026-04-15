Por qué no ataja Thibaut Courtois en Real Madrid contra Bayern Munich por la Champions League: esto dijo Manuel Neuer

La Champions League entra en una jornada decisiva en la que quedarán definidos los últimos clasificados a semifinales. Uno de los cruces más atractivos es el que protagonizan Real Madrid y Bayern Munich, una serie que llega abierta, pero con ventaja para el cuadro alemán tras su triunfo en la ida (1-2).

Ahora, el conjunto español intentará cambiar la historia en territorio bávaro, aunque lo hará con una ausencia sensible, ya que Thibaut Courtois no estará disponible para defender el arco merengue.

En medio de ese panorama, las palabras de Manuel Neuer cobran relevancia antes de un partido que promete mucha tensión y máxima exigencia.

ver también Champions League: a qué hora y dónde ver Bayern Munich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting Lisboa por la vuelta de los cuartos de final

¿Por qué Thibaut Courtois no jugará contra el Bayern Múnich?

Thibaut Courtois se perderá el duelo ante el Bayern Múnich por una lesión muscular localizada en el recto anterior del cuádriceps derecho.

El problema físico se presentó a mediados de marzo, durante el compromiso de vuelta contra el Manchester City en los octavos de final de la Champions, y desde entonces el arquero belga quedó fuera de combate.

Thibaut Courtois – Real Madrid

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Ante esa baja, Andriy Lunin será el encargado de asumir la titularidad en la portería del Real Madrid para esta serie. Además, las proyecciones apuntan a que Courtois podría estar fuera entre varias semanas, con una posible vuelta prevista para finales de abril o inicios de mayo

¿Qué dijo Manuel Neuer sobre la ausencia de Courtois?

Manuel Neuer lamentó que Thibaut Courtois no pueda estar en un partido de tanta exigencia y reconoció que su ausencia es sensible para el Real Madrid. Aun así, el arquero del Bayern dejó claro que en el cuadro alemán mantienen la confianza alta para afrontar la serie en casa.

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Manuel Neuer – Bayern Munich

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“Es una pena que falte Courtois para un partido importante. Jugamos contra el Real Madrid, un desafío y una tarea difícil. Jugamos en casa y siempre nuestra afición lo da todo en casa”, compartió Manuel Neuer

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“La motivación está alta. Creo que empezamos así bien, pero no tenemos que sobrevalorarlo. Sabemos que el Real Madrid es capaz de todo, pero tenemos confianza en nosotros mismos”, compartió Manuel Neuer en la previa del partido.

Datos claves

Thibaut Courtois no jugará ante el Bayern Múnich por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

en el recto anterior del cuádriceps derecho. La baja del arquero belga se produjo tras el partido contra el Manchester City y obliga al Real Madrid a afrontar este duelo sin uno de sus referentes.

y obliga al Real Madrid a afrontar este duelo sin uno de sus referentes. Manuel Neuer lamentó la ausencia de Courtois, pero dejó claro que Bayern llega con confianza para disputar la serie en casa.

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