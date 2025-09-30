La Copa Centroamericana 2025 entra en una etapa decisiva con el duelo entre Motagua y la Liga Deportiva Alajuelense, que se medirán en Tegucigalpa por el boleto a las semifinales.

El Estadio José de la Paz Herrera Uclés será el escenario donde los azules buscarán aprovechar la localía, mientras que los manudos intentarán revertir la serie y mantener vivo el sueño continental.

ver también Motagua vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver hoy la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

Motagua vs. Alajuelense: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta en la Copa Centroamericana 2025?

Dicho partido de vuelta entre Motagua y Alajuelense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 está programado para hoy martes 30 de septiembre a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Publicidad

Publicidad

¿Penales o tiempo extra? Así se definirá Motagua vs. Alajuelense en caso de empate en los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Siel empate persiste aun con el criterio de los goles de visita, el partido se irá a la prórroga. Se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno, con una pausa de 5 minutos entre el final del tiempo reglamentario y el inicio del alargue.

Publicidad

Es importante destacar que en este lapso adicional ya no aplicará la regla del gol de visitante como ventaja, y cada equipo tendrá derecho a realizar una sexta sustitución.

Publicidad

Finalmente, si tras el tiempo extra el marcador global sigue igualado, todo se definirá desde el punto penal. El reglamento señala que se aplicará el procedimiento oficial de la IFAB para la tanda de penales, donde la presión y la efectividad desde los once pasos decidirán cuál de los dos equipos, Motagua o Alajuelense, logrará avanzar a la siguiente instancia.

Publicidad

Motagua vs. Alajuelense – Copa Centroamericana 2025

¿Cuenta el gol de visitante en los cuartos de final de a Copa Centroamericana entre Motagua y Alajuelense?

Publicidad

Publicidad

Sí, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana el gol de visitante tiene valor como primer criterio de desempate al finalizar los 180 minutos de la serie. Según el reglamento del torneo, si el marcador global queda igualado, avanzará el equipo que haya convertido más goles jugando fuera de casa durante el tiempo reglamentario.

Sin embargo, es importante aclarar que esta regla solo aplica en los 90 minutos de ambos partidos. Una vez que la eliminatoria se extiende al tiempo extra, los goles de visitante dejan de tener efecto como criterio de desempate. Si al término del alargue persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

Publicidad

Encuesta¿Quién avanzará a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025? ¿Quién avanzará a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

El esperado duelo entre Motagua y Alajuelense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 podrá seguirse en toda la región a través de Disney+, plataforma que transmitirá el partido en vivo por streaming.

Publicidad

Además, los aficionados tendrán la opción de disfrutarlo por la señal de ESPN, lo que garantiza una amplia cobertura para no perderse ningún detalle de esta serie decisiva.