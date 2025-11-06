Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial Sub-17

Costa Rica Sub-17 vs. Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar

Costa Rica juega hoy su segundo partido en el Mundial Sub-17 de Qatar ante Senegal. A continuación todos los detalles durante el encuentro.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Costa Rica Sub-17 vs. Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar
© La TejaCosta Rica Sub-17 vs. Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar

La Selección de Costa Rica enfrentará hoy a Senegal por la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Después de un agridulce debut, ambos conjuntos buscarán con urgencia sumar de a tres en el compromiso que albergará la Cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Rayán.

Recordemos que la Tricolor viene de igualar 1-1 en su primera presentación ante Emiratos Árabes Unidos. El gol para los ticos lo convirtió Nick Bennette al 62 del complemento. Además de no poder registrar los primeros 3 puntos, Isaac Badilla recibió una tarjeta roja, por lo que no podrá estar en este segundo partido.

Por otro lado, Senegal tampoco pasó del empate ante Croacia (0-0) en un partido muy parejo. Los dirigidos por Ibrahima Faye intentarán registrar no solamente sus primeros puntos, sino también debutar en goles para escalar en el Grupo C, donde los cuatro combinados tienen una unidad.

Publicidad

¡Suena el himno de Costa Rica!

¡El once de Costa Rica ante Senegal!

Imagen

¡Así marcha Costa Rica en este Mundial Sub-17!

La Selección dirigida por Randall Arias está igualada en puntos junto a Emiratos Árabes Unidos, Croacia y Senegal en el Grupo C. La diferencia fueron los dos goles que se reflejaron entre ticos y asiáticos. 

Ahora en esta segunda jornada La Sele buscará despegarse sumando su primera victoria. 

Una baja para Costa Rica

Recordemos que La Sele no podrá contar con Isaac Badilla para este partido ante Senegal tras haber sido expulsado en la primera jornada durante el empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos.

 

¡Un Mundial con novedades!

El Mundial Sub 17 en Qatar cuenta con muchas novedades. Recordemos que tendrá un total de 48 selecciones participantes, el doble de lo que fue el anterior (Indonesia 2023).

Por otra parte, esta Copa del Mundo se desarrolla en un solo lugar: el moderno complejo Aspire Zone, en Rayán. Hoy, La Sele jugará ante Senegal en la cancha 9

Sin embargo, eso se modificará en la gran final. Ya que este Mundial se definirá en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los recintos de Qatar 2022.

Publicidad

¿Cómo llega Costa Rica para este partido?

La Tricolor viene de igualar 1-1 en su primera presentación ante Emiratos Árabes Unidos. El gol para los ticos lo convirtió Nick Bennette al 62 del complemento.

Ahora buscarán su primera victoria ante Senegal que empató (0-0) en su primer encuentro ante Croacia. 

¡El camerino de La Sele está listo!

¡Costa Rica va por su segundo partido!

Los dirigidos por Randall Arias buscarán sacar los tres puntos hoy ante Senegal en su segundo compromiso en este Mundial Sub-17 desde Qatar. 

Tweet placeholder

Costa Rica Sub-17 vs. Senegal

Costa Rica Sub-17 vs. Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense perjudicado: Machillo recibe una dura noticia
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense perjudicado: Machillo recibe una dura noticia

Ídolo de Costa Rica sorprende a Panamá con dura crítica a Christiansen
Panama

Ídolo de Costa Rica sorprende a Panamá con dura crítica a Christiansen

Costa Rica vs. Senegal: ¿A qué hora cómo ver hoy el partido?
Costa Rica

Costa Rica vs. Senegal: ¿A qué hora cómo ver hoy el partido?

Bukele contradice a Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador hasta 2030
El Salvador

Bukele contradice a Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador hasta 2030

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo