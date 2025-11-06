Costa Rica Sub-17 vs. Senegal: EN VIVO y GRATIS el partido de La Sele en el Mundial de Qatar

La Selección de Costa Rica enfrentará hoy a Senegal por la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Después de un agridulce debut, ambos conjuntos buscarán con urgencia sumar de a tres en el compromiso que albergará la Cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Rayán.

Recordemos que la Tricolor viene de igualar 1-1 en su primera presentación ante Emiratos Árabes Unidos. El gol para los ticos lo convirtió Nick Bennette al 62 del complemento. Además de no poder registrar los primeros 3 puntos, Isaac Badilla recibió una tarjeta roja, por lo que no podrá estar en este segundo partido.

Por otro lado, Senegal tampoco pasó del empate ante Croacia (0-0) en un partido muy parejo. Los dirigidos por Ibrahima Faye intentarán registrar no solamente sus primeros puntos, sino también debutar en goles para escalar en el Grupo C, donde los cuatro combinados tienen una unidad.