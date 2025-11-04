Decisión tomada en Alajuelense: la directiva de la Liga toma una medida contundente para la final de la Copa Centroamerica

En medio de la euforia por la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense ya tomó una decisión clave con miras al primer partido ante Xelajú: la organización de la venta de entradas, que se espera sea todo un éxito en taquilla.

La dirigencia manuda sabe que el Alejandro Morera Soto lucirá un lleno total para la noche del miércoles 26 de noviembre, cuando se dispute el duelo de ida a las 8:06 p. m., y por eso implementará un plan de venta escalonado que prioriza a sus socios antes que al público general.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para la final de la Copa Centroamericana?

Según informó el club, la preventa exclusiva para asociados iniciará este miércoles 5 de noviembre al mediodía, con una duración de 24 horas. Posteriormente, el viernes 7 de noviembre, también al mediodía, se abrirá la venta general a través del sitio boleterialaliga.com.

Las entradas más accesibles costarán ₡10.000, en las localidades de popular norte y popular oeste. Las de platea oeste tendrán un valor de ₡14.000, mientras que las de platea oeste preferencial estarán en ₡16.000.

En tanto, las platea sur costarán ₡19.000, las platea este ₡21.000, las platea este preferencial ₡23.000, y los palcos sur y este se venderán a ₡29.000 y ₡30.000, respectivamente.

El 26 de noviembre será la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. (Foto: Concacaf)

El encuentro de vuelta, donde se conocerá al nuevo campeón centroamericano, se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. Aunque aún no se ha definido el mecanismo de venta para ese compromiso, desde la institución rojinegra adelantaron que existe la posibilidad de que los aficionados manudos que viajen a Guatemala puedan adquirir sus entradas directamente a través del club.

Por reglamento de Concacaf, el equipo visitante tiene derecho al 5% del aforo total del estadio rival, por lo que Alajuelense podría gestionar un bloque de boletos destinados exclusivamente a su afición.

Con esta medida, la directiva manuda busca garantizar un entorno completamente rojinegro en la primera final y brindar facilidades a sus seguidores para acompañar al equipo tanto en Alajuela como en Guatemala, en una serie que podría coronar a la Alajuelense como el nuevo rey del fútbol centroamericano.