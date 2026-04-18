No pudo completar el último partido: ¿Llega Cristiano Ronaldo a Al-Wasl vs. Al-Nassr por la Copa Asiática?

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo cuenta los días para el arranque del Mundial 2026, en el que buscará despedirse a lo grande con la selección de Portugal, mientras gana rodaje en Arabia Saudita con Al-Nassr, donde pelea por títulos en dos frentes: la Saudi Pro League y la Copa AFC.

Sin embargo, en el último partido del equipo saudí se encendieron las alarmas por la salud del “Bicho”. Fue el miércoles pasado, concretamente, cuando debió salir en el entretiempo del que acabó siendo un holgado triunfo 5-2 sobre Al-Najma debido a un fuerte dolor estomacal.

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“Pensé en no alinearlo, no estaba en buenas condiciones. Tenía dolores de estómago y una sensación general de fatiga. Cuando lo sustituí, fue directamente al vestuario y vomitó“, contó su entrenador, Jorge Jesús, exhibiendo el fuerte compromiso y la mentalidad ganadora del astro luso.

¿Llega CR7 al próximo juego de Al-Nassr?

A raíz de esta situación, muchos aficionados alrededor del mundo comenzaron a preguntarse si Ronaldo se recuperará para el partido que Al-Nassr sostendrá con Al-Wasl este domingo, por los cuartos de final de la Copa AFC. Y la respuesta es sí.

No solo viajó con el equipo a Dubái, sede del conjunto emiratí y de su reducto, el Estadio Zabeel. Si no que el periodista Ali Alabdallh confirmó con un video del último entrenamiento, publicado en su cuenta de X, que se encuentra en plenitud física. Por lo que probablemente sea titular.

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En lo que va de 2026, CR7 lleva 14 partidos jugados y 11 goles. Cifra que buscará incrementar en este cruce eliminatorio por la AFC Champions League Two. Si pasan de ronda, se cruzarían en semifinales con el ganador de Al-Ahli (Qatar) vs. Al-Hussein (Emiratos Árabes Unidos).

Datos clave

Cristiano Ronaldo preocupó al Al-Nassr tras salir de cambio ante Al-Najma por un cuadro de fatiga y dolor estomacal .

. Pese al malestar, el astro portugués viajó a Dubái y se entrenó con normalidad para los cuartos de final de la Copa AFC.

y se entrenó con normalidad para los cuartos de final de la Copa AFC. Reportes desde el entrenamiento confirman que el “Bicho” está recuperado y apunta a ser titular este domingo ante Al-Wasl.

ante Al-Wasl. Con 41 años, CR7 suma 11 goles en 14 partidos este 2026.