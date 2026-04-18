Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa AFC

No pudo completar el último partido: ¿Llega Cristiano Ronaldo a Al-Wasl vs. Al-Nassr por la Copa Asiática?

Le contamos si CR7 será de la partida este domingo en el juego que Al-Nassr sostendrá con Al-Wasl por los cuartos de final de la AFC Champions League Two.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Ronaldo salió en el entretiempo del último cotejo de Al-Nassr.
© GettyRonaldo salió en el entretiempo del último cotejo de Al-Nassr.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo cuenta los días para el arranque del Mundial 2026, en el que buscará despedirse a lo grande con la selección de Portugal, mientras gana rodaje en Arabia Saudita con Al-Nassr, donde pelea por títulos en dos frentes: la Saudi Pro League y la Copa AFC.

Sin embargo, en el último partido del equipo saudí se encendieron las alarmas por la salud del “Bicho”. Fue el miércoles pasado, concretamente, cuando debió salir en el entretiempo del que acabó siendo un holgado triunfo 5-2 sobre Al-Najma debido a un fuerte dolor estomacal.

Fue campeón en Saprissa y amargó a Cristiano Ronaldo, pero se retiró a los 30 para trabajar en una escuela: ＂Siempre quise retirarme joven＂

ver también

Fue campeón en Saprissa y amargó a Cristiano Ronaldo, pero se retiró a los 30 para trabajar en una escuela: ＂Siempre quise retirarme joven＂

“Pensé en no alinearlo, no estaba en buenas condiciones. Tenía dolores de estómago y una sensación general de fatiga. Cuando lo sustituí, fue directamente al vestuario y vomitó, contó su entrenador, Jorge Jesús, exhibiendo el fuerte compromiso y la mentalidad ganadora del astro luso.

¿Llega CR7 al próximo juego de Al-Nassr?

A raíz de esta situación, muchos aficionados alrededor del mundo comenzaron a preguntarse si Ronaldo se recuperará para el partido que Al-Nassr sostendrá con Al-Wasl este domingo, por los cuartos de final de la Copa AFC. Y la respuesta es sí.

No solo viajó con el equipo a Dubái, sede del conjunto emiratí y de su reducto, el Estadio Zabeel. Si no que el periodista Ali Alabdallh confirmó con un video del último entrenamiento, publicado en su cuenta de X, que se encuentra en plenitud física. Por lo que probablemente sea titular.

Tweet placeholder
Publicidad

En lo que va de 2026, CR7 lleva 14 partidos jugados y 11 goles. Cifra que buscará incrementar en este cruce eliminatorio por la AFC Champions League Two. Si pasan de ronda, se cruzarían en semifinales con el ganador de Al-Ahli (Qatar) vs. Al-Hussein (Emiratos Árabes Unidos).

Datos clave

  • Cristiano Ronaldo preocupó al Al-Nassr tras salir de cambio ante Al-Najma por un cuadro de fatiga y dolor estomacal.
  • Pese al malestar, el astro portugués viajó a Dubái y se entrenó con normalidad para los cuartos de final de la Copa AFC.
  • Reportes desde el entrenamiento confirman que el “Bicho” está recuperado y apunta a ser titular este domingo ante Al-Wasl.
  • Con 41 años, CR7 suma 11 goles en 14 partidos este 2026.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Saprissa sueña con su regreso, Francisco Calvo da el salto que estaba buscando
Costa Rica

Mientras Saprissa sueña con su regreso, Francisco Calvo da el salto que estaba buscando

Francisco Calvo revela lo que todos estaban esperando y en Saprissa ya se preparan
Deportivo Saprissa

Francisco Calvo revela lo que todos estaban esperando y en Saprissa ya se preparan

Vuelve CR7: a qué hora y cómo ver Al-Nassr vs. Al-Fateh
Fútbol Internacional

Vuelve CR7: a qué hora y cómo ver Al-Nassr vs. Al-Fateh

Hizo más de 50 goles en LDA, Machillo Ramírez lo limpió y ahora la rompe lejos de Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Hizo más de 50 goles en LDA, Machillo Ramírez lo limpió y ahora la rompe lejos de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo