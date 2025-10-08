Murió Miguel Ángel Russo: así fue el conmovedor homenaje de Messi y la Selección Argentina al enterarse del fallecimiento del DT de Boca Juniors

El fútbol argentino está de luto. Este miércoles se confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors y figura entrañable del balompié sudamericano, a los 69 años de edad. La noticia conmocionó a todo el país y tuvo una profunda repercusión en el entorno de la Selección Argentina, que se encuentra concentrada en Miami para su amistoso frente a Venezuela.

Russo falleció en su casa de Buenos Aires, rodeado de sus familiares y seres queridos, tras una larga lucha contra una enfermedad. Su partida deja un vacío enorme en el fútbol argentino, donde fue respetado no solo por sus logros, entre ellos, la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, sino también por su calidad humana, su humildad y su pasión por el deporte.

El homenaje de Lionel Messi y la Selección Argentina

Apenas se conoció la triste noticia, la Selección Argentina encabezada por Lionel Messi y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni realizaron un minuto de silencio en el entrenamiento que llevaban a cabo en el predio del Inter Miami. En la práctica también estuvo presente Leandro Paredes, actual capitán del Xeneize y pieza clave de la Albiceleste, visiblemente emocionado durante el homenaje.

Desde Miami, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió un mensaje lleno de sentimiento para despedir a Russo: “Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aun cuando había ganado tanto. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó. ¡Volá alto, Miguelo!”.

El gesto de la Selección Argentina y el respeto mostrado por sus jugadores reflejan el cariño que todo el ambiente del fútbol sentía por Miguel Ángel Russo. Su legado trascendió colores y camisetas: fue un hombre querido por todos, un técnico admirado y, sobre todo, un ejemplo de integridad dentro y fuera de la cancha.

