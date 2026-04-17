Messi desafía el imperio de Cristiano Ronaldo: clubes de fútbol, hoteles y negocios multimillonarios

Lionel Messi fue noticia a nivel mundial en las últimas horas por una nueva compra millonaria. El del Inter Miami sumó un nuevo club a sus negocios: el UE Cornellá, equipo que se desempeña en la quinta categoría del fútbol español y está ubicado en Cataluña.

Si bien no hubo cifras oficiales acerca del acuerdo, desde España aseguran que la compra se habría dado por un monto similar a los dos millones de euros. De esta manera, el argentino comienza a construir una red de clubes con una idea clara de proyectar a futuro.

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Los otros clubes de fútbol que tiene Lionel Messi y sus otros negocios con el deporte

Además del Cornellá, Messi también desembarcó en Sudamérica hace algunos meses. En Uruguay, integra un proyecto junto a Luis Suárez llamado Deportivo LSM, equipo de la cuarta división del fútbol de este país. En Argentina, fundó un club llamado Leones de Rosario FC, el cual compite en la cuarta división.

Deportivo LSM, el club que tienen Messi y Suárez.

Por fuera de los clubes, el campeón en Qatar 2022 inició en el mundo empresarial con su propia marca llamada The Messi Store. Esta se dedica a vender indumentaria y diferentes artículos deportivos que están relacionados a la imagen del argentino. También creó Limecu, una sociedad que administra contratos y diferentes transacciones, al igual que Leo Messi Management, que se encarga de los contratos con diferentes marcas de patrocinio.

Messi presentando The Messi Store.

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Gastronomía y hotelería, los rubros en los que Messi jamás se imaginó incursionar

El ex Barcelona y PSG apareció en el negocio inmobiliario junto a MiM Hoteles. El 10 tiene seis propiedades de lujo que se encuentran en destinos de primer nivel entre España y Andorra. Estos hoteles intentan reflejar, a través de diferentes objetos, la historia de Messi.

Uno de los MiM ubicado en Andorra.

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La colección de vinos y la bebida hidratante de Lionel Messi

En cuanto a lo gastronómico, el ídolo mundial lanzó hace poco tiempo una bebida hidratante llamada Más+. Esta contiene electrolitos y vitaminas y cuenta con cuatro sabores diferentes. Además, lanzó junto a una bodega italiana de Génova su propia colección de vino. Ésta tiene una imagen de su cara en la botella.

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Cristiano Ronaldo y su fortuna superan los 1000 millones de dólares

Al igual que Lionel Messi, la estrella lusa también se destaca por tener una gran cantidad de negocios por fuera de su actividad como futbolista. Mientras se prepara para llegar a los 1000 goles como profesional, Cristiano Ronaldo cuenta con más de 20 empresas.

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Pestana CR7, uno de los negocios más importantes del portugués

Canales de televisión, hoteles, clínicas de trasplante de cabello y ropa interior son algunos de los negocios que comercializa el delantero de Al-Nassr. Su cadena hotelera llamada Pestana CR7 es una de las más lujosas en la industria. Tiene presencia en diferentes ubicaciones como Madrid, Lisboa, Nueva York, Marrakech y Funchal.

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El Pestana CR7 de Madrid.

El extraño negocio de CR7 contra la alopecía

Insparya es un grupo de clínicas capilares que operan en cuatro países diferentes con una alta tecnología. Realizan injertos y también se centran en el diagnóstico y tratamiento de la alopecia.

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URSU9, la marca de agua mineral de Cristiano Ronaldo

Como también lo hace el argentino, el ex Real Madrid tiene su propia marca personal de moda y también de bebida hidratante. A diferencia de Messi, CR7 lanzó una marca de agua mineral llamada URSU9, que se comercializa en distintos puntos de Europa.