“Enérgica protesta”: Marathón explota y no soportó más la polémica con el Real España de Jeaustin Campos

Marathón salió muy molesto luego de la derrota 0-1 que sufrieron en el Clásico contra Real España. Los de Jeaustin Campos ganaron al 90 con un penal convertido por Eddie Hernández.

El verde se ha molestado con la Liga Nacional de Honduras por el arbitraje de Jefferson Escobar, a quien piden investiguen su comportamiento durante el cotejo de la jornada 4.

A Marathón le anularon un gol legítimo y eso es lo que indigna. También Pablo Lavallé se fue expulsado y creen que el culpable de todo esto es el silbate, a quien exigen se le aplique un castigo.

La jugada de la Polémica entre Marathón vs Real España

“El Club Deportivo Marathón manifiesta públicamente su enérgica protesta por el arbitraje del Clásico disputado en el Yankel Rosenthal ante Real España.

Lo ocurrido no es un “detalle” el juego: fueron decisiones determinantes, tomadas en instantes críticos, que distorsionaron el resultado y golpearon la credibilidad del torneo”.

Luego de comenzar con estas duras palabras, enúmeraron todos los errores del árbitro y exigen que se investigue a Jefferson Escobar.

Hechos puntuales que sustentan nuestra protesta:

Gol legítimo anulado a Marathón (min. 89): se invalidó la anotación de Carlos “Chuy” Pérez por un supuesto fuera de juego, pese a que diversos reportes describen que estaba en posición correcta



Penal decisivo con señalamiento cuestionado (90+): posteriormente se sancionó penal a favor de Real España, jugada que fue objeto de protesta inmediata por un presunto fuera de juego previo.

Nuestra posición

Marathón respeta el arbitraje como institución, pero no aceptará que errores graves -en un partido de esta magnitud- queden sin consecuencias. La afición verdolaga y el fútbol hondureño merecen reglas claras, criterio uniforme y decisiones responsables.

Exigimos

•Que la Comisión Nacional de Arbitraje realice una revisión inmediata del desempeño de la cuarteta arbitral encabezada por Jefferson Escobar.

•Que se emita un informe técnico público, detallando la fundamentación reglamentaria de las dos acciones que marcaron el cierre del partido.

•Que se adopten medidas disciplinarias y correctivas si, como es evidente, se confirma que hubo errores que condicionaron el resultado.

El Club Deportivo Marathón no se va a callar cuando se vulnera la justicia deportiva. Defenderemos a nuestra institución, a nuestros jugadores y a nuestra afición por las vías correspondientes, porque el fútbol hondureño no puede normalizar que partidos se decidan con decisiones arbitrales que generan polémica y desconfianza.

Comunicado completo de Marathón tras la polémica

