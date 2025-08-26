La Inteligencia Artificial predice el resultado de Alajuelense vs. Antigua y quién se clasificará a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

El enfrentamiento entre Alajuelense (Costa Rica) y Antigua GFC (Guatemala) se perfila como uno de los más atractivos de la quinta fecha en la Copa Centroamericana 2025, ya que ambos equipos se juegan sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo.

Con el respaldo de su afición en el Morera Soto, Alajuelense tratará de imponer su jerarquía y sellar el pase a la siguiente ronda con una victoria. Al mismo tiempo, Antigua GFC asume el reto con la ilusión de sorprender fuera de casa y seguir en carrera por un lugar en los cuartos de final.

ver también Alajuelense vs. Antigua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Copa Centroamericana 2025

Alajuelense vs. Antigua ¿Quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Centroamericana según la IA?

Publicidad

Publicidad

“El duelo entre Alajuelense y Antigua GFC promete ser muy parejo, aunque los manudos parten con ventaja por jugar en el Morera Soto y contar con el impulso de su afición. La predicción apunta a una victoria ajustada de los rojinegros por 2-1, en un encuentro donde los guatemaltecos darán batalla, pero terminarán cediendo ante la presión local“; comentó la IA sobre el resultado que tendrá este encuentro.

“Con ese resultado, Alajuelense lograría avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, mientras que Antigua GFC se quedaría fuera de la competición. Los manudos aprovecharían la localía para sellar su clasificación, confirmando su condición de candidato a seguir en la pelea por el título regional“, sentenció la IA dándole la clasificación a los rojinegros.

Publicidad

Liga Deportiva Alajuelense

Publicidad

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Antigua por esta Copa Centroamericana 2025?

Dicho compromiso entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua GFC, correspondiente a la Copa Centroamericana, está programado para este miércoles 27 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora de Centroamérica).

Publicidad

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde los rojinegros buscarán aprovechar su localía frente al cuadro guatemalteco.