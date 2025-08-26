Alajuelense vs. Antigua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Copa Centroamericana 2025

El choque entre la Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y Antigua GFC (Guatemala) aparece como uno de los duelos más vibrantes de la quinta jornada en la Copa Centroamericana 2025, ya que ambos clubes se juegan gran parte de sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

Sobre el terreno de juego del Morera Soto será el escenario donde los manudos buscarán imponer condiciones con el respaldo de su afición, conscientes de que un triunfo los dejaría muy cerca del objetivo.

Por su parte, el conjunto guatemalteco afronta el compromiso con la motivación de dar un golpe histórico fuera de casa y mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Antigua por esta Copa Centroamericana 2025?

El encuentro protagonizado por Alajuelense y Antigua GFC por Copa Centroamericana se disputará mañana miércoles 27 de septiembre a las 6:00 p.m. de Centroamérica desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense vs. Antigua por la Copa Centroamericana?

Los espectadores que se encuentren en Costa Rica y Guatemala, podrán observar el encuentro a través de la pantalla de Disney PlusPremium, como también por la de ESPN.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense llega a la última fecha de la fase de grupos con el panorama claro: depende únicamente de sí mismo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Con 6 puntos en el Grupo A y ubicado en la segunda posición, el equipo de Machillo Ramírez sabe que una victoria le asegura el boleto; un empate lo obliga a estar pendiente de lo que haga Alianza ante Plaza Amador, y una derrota lo dejaría automáticamente eliminado.

¿Cómo llega Antigua?

Antigua GFC afronta la última jornada con 4 puntos y la obligación de ganar para soñar con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El equipo de Mauricio Tapia arrancó con fuerza derrotando a Managua como visitante, pero luego dejó escapar puntos importantes en casa con un empate ante Alianza y una derrota frente a Plaza Amador.

Ahora, su panorama es claro: debe vencer en su visita a Alajuelense y esperar que Alianza no logre sumar los tres puntos en Panamá.