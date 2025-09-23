Es tendencia:
Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: ¿A qué hora y cómo ver Pumas vs. Juárez por la Liga MX?

Ambas figuras centroamericanas estarán presentes en el partido perteneciente al máximo eslabón del fútbol mexicano.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla jugarán para Pumas UNAM en la Liga MX.
© rrssKeylor Navas y Adalberto Carrasquilla jugarán para Pumas UNAM en la Liga MX.

Pumas UNAM y FC Juárez jugarán por la décima jornada de la Liga MX, con la presencia de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. Ambas figuras formarán parte de este encuentro, el que podría considerarse fundamental en la tabla.

Estos dos equipos están ubicados en la denominada zona de Play In para jugar la Liguilla. Por eso mismo, este partido se juega con la necesidad de sumar puntos que permitan mejorar lugares en la disputa. Buscan estar entre los primeros seis.

Desde Fútbol Centroamérica, recopilamos todos los datos que usted necesita para poder seguir la transmisión de este apasionante enfrentamiento desde cualquier parte de la región. A continuación, lo que tiene que saber al respecto.

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs. Juárez con Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas?

Pumas UNAM y FC Juárez se enfrentarán este mismo martes 23 de septiembre a las 21.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 22.00 horas de Panamá y a las 23.00 horas ET de Estados Unidos, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cómo ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Juárez, con Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas?

El partido podrá observar a través de las plataformas de TUDN VIX Premium, así como en la plataforma Tubi y Azteca 7.

¿Cómo llega Pumas UNAM con Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla?

Pumas UNAM acumula siete partidos sin sufrir ninguna derrota en la Liga MX. Su más reciente caída fue en la Leagues Cup 2025 cayó con el Inter Miami que tiene como emblema a Lionel Messi.

Está en el séptimo lugar de la tabla, tras cosechar 13 puntos en las actuales nueve jornadas disputadas. Viene de empatar 1-1 en su partido con Tigres UANL, con gol de José Juan Macías.

¿Cómo llega FC Juárez?

FC Juárez viene de caer ante Cruz Azul por 3-2, lo que llevó a que recale dentro del noveno puesto de la tabla general, con 12 unidades cosechadas.

Pumas UNAM vs. FC Juárez: historial entre ambos equipos por la Liga MX

FC Juárez y Pumas UNAM se enfrentaron en 13 partidos, con un saldo total de cinco triunfos para Los Auriazules, dos para Los Bravos, y seis empates.

  1. Pumas 0-0 Juárez – Clausura 2025
  2. Juárez 1-2 Pumas – Apertura 2024
  3. Pumas 1-0 Juárez – Clausura 2024
  4. Juárez 4-1 Pumas – Apertura 2023
  5. Pumas 2-1 Juárez – Clausura 2023

