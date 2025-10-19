Guatemala vs. Nicaragua: ¿A qué hora y cómo ver gratis el partido? Juegos Centroamericanos 2025

Los Juegos Centroamericanos 2025 están por comenzar, y el torneo de fútbol Sub-20 promete emociones desde su primera jornada. En el Grupo A, las selecciones de Guatemala, Nicaragua y El Salvador buscarán avanzar en una competencia que servirá como vitrina para las jóvenes promesas de la región.

El duelo inaugural entre Guatemala Sub-21 y Nicaragua Sub-21 marcará el inicio del certamen y será clave para definir el rumbo del grupo, en el que cada punto puede resultar determinante para asegurar la clasificación a las etapas finales.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala vs. Nicaragua por los Juegos Centroamericanos 2025?

Guatemala y Nicaragua medirán fuerzas este lunes 20 de octubre, a las 10:00 a.m. (hora local), en el Estadio Cementos Progreso.

ver también Panamá vs. Costa Rica Sub-20: ¿A qué hora y cómo ver gratis el partido? Juegos Centroamericanos 2025

¿Dónde ver gratis EN VIVO el partido de Guatemala vs. Nicaragua?

El partido se podrá ver gratis a través de la plataforma oficial de los Juegos Centroamericanos y también por el canal Panam Sports Channel.

¿Cómo llega la Selección de Guatemala?

La convocatoria de Willy Coito Olivera, ex técnico de Comunicaciones, para la Selección Sub-21 de Guatemala en los Juegos Centroamericanos, combina juventud, proyección y experiencia en clubes locales. Aunque con tres ausencias importantes: Marvin Ávila Jr. (Antigua), Daniel Méndez (Pachuca) y Claudio De Oliveira (Xelajú).

Convocatoria Selección de Guatemala

Publicidad

Publicidad

El estratega apostó por una base de jugadores provenientes de equipos tradicionales como Comunicaciones, Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC, reflejando un equilibrio entre talento emergente y futbolistas con rodaje en el fútbol local.