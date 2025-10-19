Es tendencia:
Panamá vs. Costa Rica Sub-20: ¿A qué hora y cómo ver gratis el partido? Juegos Centroamericanos 2025

Panamá vs. Costa Rica: toda la información del partido por los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Panamá vs. Costa Rica: Juegos Centroamericanos 2025
El enfrentamiento entre Panamá Sub-20 y Costa Rica Sub-20 dará inicio a la actividad del Grupo B del torneo de fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos 2025.

Ambas selecciones juveniles buscarán arrancar con fuerza en una zona exigente que también incluye a Honduras, lo que anticipa una competencia intensa desde el primer minuto.

¿Cuándo juega Panamá vs. Costa Rica por los Juegos Centroamericanos 2025?

Las selecciones Sub-20 de Panamá y Costa Rica se enfrentarán este martes 21 de octubre a la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 p.m. del país canalero) en el Estadio Cementos Progreso.

¿Dónde ver GRATIS el partido de Panamá vs. Costa Rica Sub-20?

El partido se podrá ver gratis a través de la plataforma oficial de los Juegos Centroamericanos y también por el canal aliado Panam Sports Channel.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Selección de Costa Rica

La Selección Sub-20 de Costa Rica, dirigida por Randall Azofeifa, afrontará los Juegos Centroamericanos 2025 con una mezcla de juventud, talento y ambición. El ex mediocampista de la Tricolor asumió recientemente el cargo en la Federación Costarricense de Fútbol, y ya demostró su capacidad al coronarse campeón con la Sub-16 en el Torneo UNCAF

Ahora, Azofeifa buscará trasladar ese éxito a una categoría superior, confiando en una generación prometedora que combina jugadores de clubes tradicionales como Saprissa, Alajuelense y Herediano.

Graphic image displays the official roster for Costa Ricas pre-Olympic mens team for 2025 Central American Games with header text in Spanish listing positions goalkeepers defenders midfielders forwards and player names like Banny Rojas Julian Cordero Sebastian Paddilla Lionel Estrada including photos of young male soccer players in red national team jerseys posing on a sunny field with sponsor logos at bottom such as CBR BN and no external platform watermarks
Selección de Costa Rica Sub-20 – Copa Centroamericana 2025

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Selección de Panamá

La Selección Sub-20 de Panamá, dirigida por Felipe Baloy, llega a los Juegos Centroamericanos 2025 con una plantilla joven y llena de talento, preparada para competir al más alto nivel regional. Bajo el liderazgo del histórico exdefensor de la selección mayor, el conjunto canalero buscará consolidar su estilo basado en la solidez defensiva y el orden táctico.

Selección de Panamá Sub-20 – Juegos Centroamericanos 2025

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

