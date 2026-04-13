Champions League: a qué hora y dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG por la vuelta de los cuartos de final

La UEFA Champions League entra en una semana decisiva, en la que quedarán definidos los primeros semifinalistas de la temporada.

De un lado, Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan una de las series más atractivas, mientras que por el otro Liverpool y PSG se disputan el otro boleto en una eliminatoria de alto voltaje.

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¿A qué hora y dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Champions League?

El Atlético de Madrid vs. Barcelona por la vuelta de los cuartos de final se jugará este martes 14 de abril a la 1:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Riyadh Air Metropolitano.

La transmisión estará disponible por ESPN y también mediante la plataforma Disney+.

¿A qué hora y dónde ver Liverpool vs. PSG por la Champions League?

El duelo entre Liverpool y PSG por la vuelta de los cuartos de final se disputará este martes 14 de abril a la 1:00 p. m., hora de Costa Rica, en el mítico Anfield.

La transmisión del encuentro podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: cómo llegan

Atlético de Madrid afronta este partido con confianza tras el 0-2 conseguido en la ida como visitante, un resultado que le permite llegar con ventaja y la posibilidad de manejar la serie en casa.

Del otro lado, Barcelona está obligado a remontar luego de ese golpe en la ida, por lo que pondrá todo su foco en la Champions tras ampliar recientemente su ventaja en LaLiga.

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Liverpool vs. PSG: cómo llegan

Liverpool afronta este compromiso con la obligación de remontar en Anfield el 2-0 que sufrió en su visita a París, con la misión de cambiar la historia y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Del otro lado, PSG llega con la ventaja a su favor y con la intención de hacer valer ese resultado como visitante para cerrar la serie y asegurar su clasificación a las semifinales de la Champions.