Confirmado: Olimpia suma al ´refuerzo´ más esperado que puede ganarle la serie contra Cartaginés en Copa Centroamericana

El Merengue respira con alivio ya que se confirmó que podrá contar con un jugador clave que no venía siendo parte del equipo.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

El cuadro merengue respira antes de enfrentar a Cartaginés.
El partido entre Olimpia y Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana es uno de los más atractivos del torneo.

Ambos equipos llegan como líderes de sus respectivas ligas y chocan en un ida y vuelta que promete grandes emociones.

En las horas previas al encuentro de ida, el equipo de Eduardo Espinel ha recibido la noticia más esperada en las últimas semanas: Un ´refuerzo´ se apunta para el partido ante los de Cartago.

¿Quién es el refuerzo que se suma a Olimpia?

El cuadro ´Merengue´ estaba en vilo durante las últimas semanas por la lesión de una de sus mayores figuras.

El volante de creación, Edwin Rodríguez, salió lesionado el pasado 12 de septiembre ante Génesis y todas las alarmas se encendieron.

Lo cierto es que se temió por el estado de salud de Rodríguez ya que el primer comentario del DT Espinel era que se había resentido de la lesión que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas.

Sin embargo, este martes el periodista Álvaro De La Rocha pudo confirmar que Edwin entrenó por primera vez a la par de sus compañeros y apunta a reaparecer ante Cartaginés.

Rodríguez es parte fundamental del esquema del técnico charrúa y su regreso es algo que todo el olimpismo estaba esperando.

Edwin Rodríguez está en la lista de viaje del cuadro merengue que estará arribando a Costa Rica este martes.

Olimpia visita a Cartaginés el próximo jueves en el encuentro de ida; la vuelta está programada para el día 2 de octubre.

