Gianluigi Buffon, ampliamente reconocido como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, sorprendió a los fanáticos de todo el mundo con una serie de confesiones en una entrevista con el medio Corriere della Sera.

En ocasión de la publicación de su autobiografía “Caer, levantarse, caer, levantarse”, el legendario exarquero habló sin tapujos sobre sus momentos de gloria, pero sobre todo de sus errores, entre los cuales es imposible excluir su decisión de abandonar el PSG de Francia en 2019, cuando el club fichó aKeylor Navas.

ver también Sin filtro: Keylor Navas admite por primera vez la traición al Real Madrid

El italiano, en lugar de competir por la titularidad con el portero tico, resolvió regresar a Juventus. Pero dejar París fue una equivocación que no tardaría en lamentar: “Irme del PSG fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros”, afirmó Buffon en 2022.

Depresión y apuestas: las horas más oscuras de Buffon

Ahora, el campeón del mundo con la Selección de Italia compartió, entre otras cosas, el crudo relato de su batalla contra la depresión. “Era el final de 2003, tras dos scudetti seguidos llegó un bajón. Tenía un vacío delante, empecé a dormir mal, con agobios. Tuve un ataque de ansiedad en el campo, no podía respirar y pensé que no podía jugar”, confesó.

A pesar de superar aquel episodio puntual en la cancha, el problema persistió. Un médico confirmó el diagnóstico de depresión, pero Buffon rechazó los medicamentos por miedo a la dependencia.

Gianluigi Buffon en Juventus (Getty).

Publicidad

Publicidad

“Me aconsejaron tener nuevas pasiones fuera del fútbol, y descubrí la pintura. Había una exposición de Chagall en Turín y me quedé bloqueado frente a un cuadro durante una hora. Regresé al día siguiente porque necesitaba verlo otra vez”, recordó Buffon.

ver también €50 millones: el problema que Keylor Navas le dejó al PSG y Donnarumma no puede resolver

Otro gran problema del nacido en Carrara fueron las apuestas, un asunto espinoso que abordó sin titubear. “Fue mi debilidad, para alguien era un vicio, para mí adrenalina. Pero nunca hice nada ilegal. Nunca me investigaron, porque nunca aposté sobre el fútbol: siempre y solo tenis y baloncesto americano. Ahora voy dos o tres veces al año al casino, pero ya no siento la necesidad”, se sinceró el ex Juventus.

Publicidad

Buffon erige un legado que trasciende el deporte

Todas estas confesiones y más pueden encontrarse con lujo de detalles en la autobiografía de Buffon, quien aseguró que el libro “ha sido un desafío inédito, pero me gustaba la idea y con la gran ayuda del Premio Strega Mario Desiati lo llevé a cabo”.

Publicidad

ver también No es Chile ni Brasil: Keylor Navas se acerca un histórico de Sudamérica sumido en la desgracia

“Emprendí este camino hace un año y he contado en estas páginas experiencias de vida y verdad, el porqué de ciertas decisiones y cómo reaccioné en momentos difíciles. Creo que el título es una metáfora de la vida”, explicó el laureado exfutbolista durante la presentación de “Caer, Levantarse, Caer, Levantarse”.