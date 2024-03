En 2018, Gianluigi Buffon tomó por sorpresa al mundo del fútbol al marcharse de Juventus después de 17 años para jugar en PSG, que venía de robarse las primeras planas con los fichajes de Neymar y Mbappé. Sin embargo, un año después decidió ponerle fin a su desabrido paso por la capital gala: no renovó contrato y, por un giro del destino, terminó haciéndole un “favor” a Keylor Navas, quien hoy está viviendo sus últimos meses en el club.

El campeón del mundo con Italia en 2006 recordó esta experiencia en diálogo con “Bobo TV”, el canal de Twitch de su ex compañero de selección, Christian Vieri. Según reveló, desde la directiva le bajaron un mensaje claro: Alphonse Areola, un joven portero formado en la cantera parisina, atajaría en la Champions League y él, en las distintas competiciones domésticas.

La decisión de Gianluigi Buffon que benefició a Keylor Navas

“Irme fue el mayor error de mi vida. Renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions habría jugado Areola y no lo acepté: en el deporte, para mí, juega el que se lo merece. ¿Por qué debía ser suplente en Francia? Como mucho podía serlo en Italia, y por eso regresé a la Juve. Luego me arrepentí, porque Areola se lesionó y ficharon a Keylor Navas en su lugar”, detalló Buffon.

Lo que en realidad sucedió, según le dijo el propio Areola a L’Équipe, es que la directiva parisina no confió en él. Ya sin “Gigi” en el equipo, el técnico Thomas Tuchel le prometió que sería titular, aunque cambió de postura tras la derrota 2-1 ante Rennes de 2019. Además, Leonardo, quien fungía como director deportivo, prefería a un portero de talla mundial y fueron a buscar a Navas.

En ese momento, el arquero costarricense estaba disconfirme con su situación en Real Madrid: aunque intentaba dar pelea, Thibaut Courtois era el dueño del arco madrileño y tenía el respaldo de Zinedine Zidane. Por ello, cuando PSG tocó la puerta con determinación, aceptó la oferta y le dijo adiós al conjunto blanco con doce títulos a cuestas, incluídas tres Champions al hilo.

Respecto a Buffon, aún recuerda con cariño sus días en París: “Allí me sentía un hombre libre. Después de un tiempo, ya estaba hablando francés, charlando con la gente en la calle, visitando museos… Y luego tuve la sensación de estar en un equipo muy fuerte, había una calidad increíble en los entrenamientos. Estaba convencido de que podía ganar la Champions, éramos superiores a todos“.

“Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos de final contra el United y los dominamos. Luego, en el partido de vuelta fuimos eliminados. Esa fue la mayor decepción de mi carrera”, sentenció. Después de su segunda etapa en la Juve, el guardameta italiano regresó en 2021 a su primer club, Parma. Y permaneció allí hasta anunciar su retiro en agosto de 2023, con 45 años.

