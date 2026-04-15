Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde contra Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid afrontará la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con la obligación de revertir el 2-1 que sufrió en el Santiago Bernabéu.

Los dirigidos por Arbeloa visitarán al Bayern Munich en el Allianz Arena sabiendo que necesita un resultado favorable para seguir con vida en la pelea por el pase a semifinales.

Con ese panorama, el escenario del partido cambia según el marcador que consiga en Alemania. La misión del conjunto merengue será darle vuelta a la serie ante un rival que llega con ventaja, por lo que cada posible resultado tendrá un impacto directo en su futuro dentro del torneo.

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¿Qué necesita el Real Madrid según gane, empate o pierda ante el Bayern Múnich?

Tras caer 2-1 en la ida, el conjunto blanco necesita una victoria para mantenerse en la pelea por el boleto a semifinales, aunque el margen del triunfo será clave para definir su destino.

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Si el Real Madrid gana:

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Por dos o más goles de diferencia (ej. 0-2, 1-3): El conjunto blanco avanza directamente a semifinales.

Por exactamente un gol (ej. 0-1, 1-2, 2-3): La serie quedará igualada en el global y se disputará tiempo extra; si persiste el empate, se definirá en penales.

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Si el Real Madrid empata:

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El equipo merengue queda eliminado, ya que el Bayern Múnich conservaría la ventaja en el marcador global (3-2).

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Si el Real Madrid pierde:

El cuadro español queda fuera automáticamente, clasificando el Bayern Múnich a la siguiente fase.

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Recordemos que el equipo que salga vencedor de esta serie no solo asegurará su lugar en las semifinales, sino que también ya conoce a su próximo rival: el París Saint-Germain.

El conjunto francés avanzó previamente tras dejar en el camino al Liverpool, por lo que espera rival para continuar su camino en la Champions League.

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¿Cuándo se juega y por qué canal pasan el Bayern Munich vs. Real Madrid?

El partido de vuelta entre Bayern Munich y Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League se disputará hoy miércoles 15 de abril, a la 1:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Allianz Arena. La transmisión del encuentro estará disponible por ESPN y también a través de la plataforma Disney+.

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Datos claves

El Real Madrid necesita ganar por dos o más goles para clasificar directamente a semifinales , mientras que una victoria por la mínima obligaría a jugar prórroga.

, mientras que una victoria por la mínima obligaría a jugar prórroga. Un empate o una derrota elimina automáticamente al equipo merengue , ya que el Bayern Múnich mantiene la ventaja global de la ida.

, ya que el Bayern Múnich mantiene la ventaja global de la ida. El ganador de la serie enfrentará al París Saint-Germain en semifinales, que ya avanzó tras eliminar al Liverpool.