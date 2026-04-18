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Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: minuto a minuto de la final de la Copa del Rey 2026

Seguí minuto a minuto el duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad que definirá al nuevo campeón de la Copa del Rey 2026.

!!! Inicia el partido en Sevilla !!!

Alberola Rojas ya pitó el inicio y el partido está en marcha en La Cartuja.

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¿Qué pasará si el partido queda empatado al final de los 90'?

Si el partido se iguala al final de los 90 minutos, el reglamento indica que se jugará un tiempo extra de 30 minutos. De persistir el empate, irán a los penales.

¿Cómo está el historial entre Atlético de Madrid y Real Sociedad?

El Atleti domina con gran superioridad los enfrentamientos entre sí en 168 partidos jugados.

Atlético de Madrid: 82

Real Sociedad: 48

Empates: 38

¡La Cartuja REPLETA!

A 40 minutos del inicio del partido, el Estadio de La Cartuja está colmado de aficionados colchoneros y albiazules.

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El árbitro de la final: Alberola Rojas

La designación de Javier Alberola Rojas generó en polémica en la parte merengue de la capital, ya que fue quien omitió un penal en favor del Real Madrid cuando Kylian Mbappé terminó ensangrentado hace algunas semanas. De todas maneras, es un árbitro que no cae de la mejor manera en el Atleti, según comentó el presidente Cerezo.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

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11 confirmado por el Cholo Simeone

El 11 del Atlético de Madrid para la final.

Musso; Nahuel Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

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Alineación confirmada en la Real Sociedad

Los 11 de Matarazzo: Marrero; Aramburu, Jon Martin, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrene, Guedes y Oyarzabal.

Real Sociedad ya está en el estadio con Oyarzabal a la cabeza

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Vestuarios rojiblanco listo en La Cartuja

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¿Cómo cae la Real Sociedad a la final?

El Txuri-Urdin llega con una buena sensación por estar en la final, aunque los resultados no son los más esperados en San Sebastián. El equipo de Pellegrino Matarazzo marcha séptimo en La Liga, fuera de los puestos de copas europeas. 11 victorias, 11 derrotas y nueve empates suma la Real en una campaña irregular.

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¿Cómo llega Atlético de Madrid?

El equipo de Diego Simeone está en el mejor momento de la temporada. Viene de eliminar al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League y también en las semis de la Copa del Rey. En La Liga no corren con la misma suerte y están fuera de la pelea, por lo que los focos estarán puestos en las copas.

Disturbios en los ingresos de la Real Sociedad

Aficionados de la Real desbordaron la zona habilitada para ocupar y la policía se vio obligada a intervenir. El conflicto ya fue controlado y la afición albiazul ya está ingresando con normalidad.

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Foto: El Diario Vasco

Será la segunda final de la Copa del Rey entre ambos

En la temporada 1986-1987, se dio la primera final entre Colchoneros y Txuri-urdines. El partido terminó igualado por 2-2. En los penales, la Real sacó la ventaja por 4-2 y gritó campeón por segunda vez en aquel entonces de dicho certamen (hoy suma tres títulos de Copa del Rey).

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de la final de la Copa del Rey

Desde la 1:00 PM de Centroamérica se pondrá en marcha el duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La Cartuja ya vive la final de la Copa del Rey.
© Getty ImagesLa Cartuja ya vive la final de la Copa del Rey.

Queda poco menos de dos horas para que Javier Alberola Rojas dé el pitazo inicial en el Estadio de La Cartuja para vivir la final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por conquistar la edición número 122 de uno de los campeonatos más añejos del fútbol a nivel mundial.

Este sábado en la ciudad de Sevilla, por séptima vez consecutiva, se conocerá al campeón. El Atlético de Madrid llega como uno de los favoritos por lo que logró el pasado martes tras eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

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La Real Sociedad, por su parte, buscará su noveno título a nivel nacional y el cuarto de la Copa del Rey. El equipo comandado por Pellegrino Matarazzo tendrá una gran presencia en La Cartuja e intentará dar la sorpresa pese a que el historial en esta competencia contra los Colchoneros es parejo.

El cuadro de San Sebastián ya sabe lo que es ganarle una final de Copa del Rey al Aleti. En el único antecedente que se dio antes de este sábado, la Real Sociedad se consagró en la temporada 86-87 tras imponerse en los penales por 4-2.

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