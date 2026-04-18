Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: minuto a minuto de la final de la Copa del Rey 2026

Queda poco menos de dos horas para que Javier Alberola Rojas dé el pitazo inicial en el Estadio de La Cartuja para vivir la final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por conquistar la edición número 122 de uno de los campeonatos más añejos del fútbol a nivel mundial.
Este sábado en la ciudad de Sevilla, por séptima vez consecutiva, se conocerá al campeón. El Atlético de Madrid llega como uno de los favoritos por lo que logró el pasado martes tras eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.
ver también
Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: a qué hora y dónde ver hoy la final de la Copa del Rey 2026 de España
La Real Sociedad, por su parte, buscará su noveno título a nivel nacional y el cuarto de la Copa del Rey. El equipo comandado por Pellegrino Matarazzo tendrá una gran presencia en La Cartuja e intentará dar la sorpresa pese a que el historial en esta competencia contra los Colchoneros es parejo.
El cuadro de San Sebastián ya sabe lo que es ganarle una final de Copa del Rey al Aleti. En el único antecedente que se dio antes de este sábado, la Real Sociedad se consagró en la temporada 86-87 tras imponerse en los penales por 4-2.