Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: a qué hora y dónde ver la final de la Copa del Rey de España

Este sábado 18 de abril se celebrará la final de la Copa del Rey entre Atlético Madrid y Real Sociedad. El partido será en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se disputará por séptima vez consecutiva.

El equipo de Diego Simeone llega con la confianza y los ánimos por las nubes después de haber avanzado a las semifinales de la Champions League. El Colchonero eliminó al Barcelona en su casa en el plano internacional y está listo para sumar una nueva estrella nacional.

Del otro lado, estará la Real Sociedad, que está haciendo una campaña un tanto irregular en La Liga y se mantiene por fuera de los puestos de copas internacionales. Sin embargo, el conjunto realista buscará conseguir su cuarta Copa del Rey en su historia sin importar su rendimiento en la competencia doméstica.

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¿A qué hora es la final de la Copa del Rey entre Atlético Madrid y Real Sociedad?

El encuentro final de la Copa del Rey se disputará a las 9:00 PM en horario local. Para Centroamérica, el partido se podrá ver desde las 1:00 PM (2:00 PM en Panamá).

¿Por dónde ver la final de la Copa del Rey en Centroamérica?

El juego de la final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se podrá ver en la región de Centroamérica a través de la pantalla de Sky Sports Norte.

¿Cómo llega Atlético Madrid a la final?

El Cholo quiere levantar su segunda Copa del Rey como entrenador rojiblanco. (Getty Images)

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En la búsqueda de ganar su undécima Copa del Rey, el Aleti viene de eliminar al Barça en las semifinales por un global de 4-3. El cuadro rojiblanco también dejó en el camino a Atlético Baleares en la tercera ronda, en octavos derrotó a Deportivo La Coruña por 1-0 y en cuartos de final aplastó a Betis por 5-0.

¿Cómo llega Real Sociedad a la final?

Pellegrino Matarazzo jugará su primera final como DT.

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El equipo albiazul ingresó en la segunda ronda, donde superó a Reus FC Reddis por 2-0. En la tercera, se impuso ante Eldense por 2-1. En octavos sufrió más de la cuenta y avanzó por penales tras derrotar a Osasuna. En cuartos de final, dejó afuera al Alavés por 3-2 y en las semifinales eliminó al Athletic Club por un global de 2-0.

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En resumen

El Atlético Madrid de Diego Simeone jugará la final tras eliminar al Barcelona por 4-3 .

de jugará la final tras eliminar al Barcelona por . La final se disputará este sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

en el de Sevilla. El partido iniciará a las 1:00 PM en nuestra región y será transmitido por Sky Sports Norte para Centroamérica.