Arsenal vs. Sporting EN VIVO: se confirman las onces – minuto a minuto de los cuartos de final de la Champions League

Los Gunners quieren sellar su pase a semifinales. La ida acabó 1-0 a favor de los ingleses, pero Sporting quiere dar el batacazo.

11:10hs TODO ESTÁ LISTO PARA EL ENFRENTAMIENTO QUE INICIA EN UNAS HORAS

Arsenal llega inmerso en un mar de dudas tras los últimos resultados. Perdió la Carabao Cup ante el City, cayó en FA Cup ante el Southampton y salió derrotado en casa con en Bournemouth.

11:20hs Arteta con una prueba más de lo que vale

Declan Rice se ha recuperado de su enfermedad y está de vuelta en la plantilla del Arsenal para enfrentar al Sporting CP en el partido de cuartos de final de la Champions League de hoy.

El Sporting, por su parte, llega con el papel de víctima pero con la ventaja de no tener nada que perder y poder acudir al choque con mucha menos presión que su rival.

El Arsenal, que vive uno de sus peores momentos de la temporada, recibe al Sporting de Lisboa en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los Gunners tienen ventaja de 1-0 gracias a un solitario gol de Kai Havertz en la ida.

Los de Mikel Arteta quieren sellar el pase a semifinales, donde se enfrentarían al Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona de la competición.

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El Sporting quiere dañar aún más el ego del Arsenal y dar la sorpresa en Londres, pero para lograrlo deben ganar por dos goles de diferencia o aspirar a los tiempos extra y penales, si es necesario.

El Arsenal no puede descuidarse ni un poco y mira de reojo el partido del fin de semana contra el Manchester City, que recortó distancias la pasada jornada debido a la derrota de los Gunners ante el Bournemouth.

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El partido arranca a la 1:00 PM, hora de Centroamérica (2:00 PM en Panamá), y será transmitido por la cadena de deportes ESPN y Disney+.